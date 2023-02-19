Более ста адвокатов подписали обращение в поддержку Михаила Беньяша. Его лишили адвокатского статуса из-за поста с критикой Минюста России

В 2018 году Михаил Беньяш стал фигурантом уголовного дела о насилии в отношении полицейского, после того как его задержали в Краснодаре, куда он приехал, защищать задержанных на митинге против пенсионной реформы. Беньяш говорил, что это его избили полицейские. Адвокаты, поддержавшие коллегу, сочли дело сфабрикованным.

В марте 2022 года дома у Беньяша прошел обыск по делу о ложном минировании. Как отмечают юристы, следственные действия прошли без решения суда и без присутствия представителя палаты.

В октябре 2022-го Беньяша объявили «иноагентом». Как выяснилось позже, одним из поводов включения в реестр стало то, что Беньяш якобы распространял материалы «иноагентов». Речь шла о репосте из сатирического телеграм-канала «Neural Meduza», который оперативник из МВД принял за проект «Медузы» (это не так).

В начале февраля адвоката оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии. Поводом стали посты в его телеграм-канале, в которых он называл войну войной.