Более ста адвокатов подписали обращение в поддержку Михаила Беньяша. Его лишили адвокатского статуса из-за поста с критикой Минюста России
108 российских адвокатов подписали открытое обращение к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной в защиту Михаила Беньяша, которого лишили адвокатского статуса по требованию Минюста России.
В своем обращении коллеги Беньяша подчеркнули, что адвокат неоднократно подвергался преследованию со стороны властей.
В 2018 году Михаил Беньяш стал фигурантом уголовного дела о насилии в отношении полицейского, после того как его задержали в Краснодаре, куда он приехал, защищать задержанных на митинге против пенсионной реформы. Беньяш говорил, что это его избили полицейские. Адвокаты, поддержавшие коллегу, сочли дело сфабрикованным.
В марте 2022 года дома у Беньяша прошел обыск по делу о ложном минировании. Как отмечают юристы, следственные действия прошли без решения суда и без присутствия представителя палаты.
В октябре 2022-го Беньяша объявили «иноагентом». Как выяснилось позже, одним из поводов включения в реестр стало то, что Беньяш якобы распространял материалы «иноагентов». Речь шла о репосте из сатирического телеграм-канала «Neural Meduza», который оперативник из МВД принял за проект «Медузы» (это не так).
В начале февраля адвоката оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии. Поводом стали посты в его телеграм-канале, в которых он называл войну войной.
Адвокаты потребовали прекратить преследования и нарушение профессиональных прав коллеги, а также прекратить использовать Кодекс профессиональной этики адвоката как репрессивного инструмента для борьбы с неугодными юристами.
Мы знаем Михаила Беньяша как профессионального адвоката и борца за независимость российской адвокатуры. Михаил Беньяш всегда исправно исполнял свой профессиональный долг, каждый день бился за своих доверителей. Лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
Михаил Беньяш неоднократно защищал гражданских активистов. После полномасштабного вторжения России в Украину он представлял в суде интересы сотрудников Росгвардии Краснодарского края, которые отказались воевать и за это были уволены со службы. В декабре его отстранили от дела из-за статуса «иноагента».