В Краснодаре пришли с обысками к адвокату Михаилу Беньяшу и активистке Яне Антоновой

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В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру адвоката Михаила Беньяша. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Адвокат рассказал, что на момент обыска его не было дома, и полиция сломала дверь в квартиру. По словам Беньяша, следственные действия проводят сотрудники уголовного розыска по делу о ложном минировании.

С обысками также пришли к активистке и члену общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу», чье имя не уточняется. По данным «Протокола», причиной обыска у последнего полицейские назвали звонок сотрудника издания Матвея Курдюкова о минировании общественной палаты

5 марта с обысками приходили к петербургским правозащитникам и активистам, которые среди прочего участвовали в акциях против войны в Украине. Как отмечает , тогда следственные действия также были связаны с делом о ложном минировании.

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