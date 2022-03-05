В Петербурге и Владимире пришли с обысками к активистам и правозащитникам

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В Петербурге пришли с обыском к правозащитнице Марии Малышевой, которая защищает в судах задержанных на акциях протеста. Об этом сообщает « » и телеграм-канал «Задержания Санкт-Петербург».

Также следственные действия проходят у активистки Лели Нордик, художницы Екатерины Шелгановой, члена федерального комитета ЛПР Марины Мацапулиной.

По данным , оперативная группа выломала дверь в квартире, где живут мать и дочь правозащитника Динара Идрисова. По словам следователя, он «может быть причастен к ряду преступлений». Сам Идрисов сообщил, что обыски проводятся более чем по 80 адресам.

Полицейские также пришли к бывшему и действующему муниципальным депутатам Ольге Галкиной и Владимиру Волохонскому, сообщает телеграм-канал «Ротонда».

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Во Владимире обыски проходят у пяти человек, в том числе у Кирилла Алексеева, помощника бывшего депутата областного парламента Максима Шевченко, пишут «Довод» и «Резонанс». У него следственные мероприятия проходят в рамках дела о вандализме из-за надписи на опоре моста (часть 1 статьи 214 УК РФ).

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