Bloomberg: эксперты МАГАТЭ нашли в Иране уран, обогащенный чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%, рассказали Bloomberg рассказали два высокопоставленных дипломатических источника.

Как отмечает агентство, это лишь на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. В Тегеране ранее сообщали МАГАТЭ, что его центрифуги позволяют обогащать уран только до 60%.

Теперь инспекторы пытаются выяснить, как Ирану удалось накопить уран, обогащенный до рекордного уровня когда либо зафиксированного в стране. Им также необходимо определить, производила ли страна такое топливо специально или или это произошло «непреднамеренно вследствие накопления» топлива в трубах, соединяющих центрифуги.

Иран расценил публикацию Bloomberg как «измышления и искажение фактов», заявил в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

«Существование частиц с высокой степенью обогащения является естественным явлением в каждом из процессов обогащения. Например, в процессе обогащения урана до 20% наблюдается [наличие частиц урана со степенью обогащения до] 47%, а в процессе получения урана на уровне 60% также наблюдается уран с более высоким обогащением», — заявил он.

При этом Камальванди утверждает, что пока Иран не пытался обогащать уран выше 60%.

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Иран становится все более изолированным от западных стран, а переговоры о возможном возобновлении по-прежнему приостановлены. Это происходит на фоне массового осуждения действий властей Ирана по жестокому подавлению антиправительственных протестов и ужесточения санкций против Тегерана за военную поддержку российского вторжения в Украину.