В программе «Вести недели» заявили, что ЧВК Вагнера получила от российских властей более 858 миллиардов рублей

ЧВК Вагнера Евгения Пригожина получила по государственным контрактам более 858 миллиардов рублей. Об этом в эфире «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» заявил ведущий программы Дмитрий Киселев.

По словам Киселева, холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуги на 845 миллиардов рублей.

«Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания „Вагнер“ в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг „Конкорд“ оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — заявил Киселев.

За какой период ЧВК Вагнера и «Конкорд» получили эти деньги, ведущий не уточнил. Он также не объяснил, откуда у него эта информаци.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что российские власти «полностью» финансировали деятельность ЧВК Вагнера. По его словам, содержание ЧВК «только с мая 2022 года по май 2023 года» обошлось российскому бюджету в 86,3 миллиарда рублей. Еще 110 миллиардов рублей, по словам Путина, государство выделило на страховые выплаты наемникам.

Российские власти неоднократно заявляли, что ЧВК Вагнер никак не связана с государством.

Веером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников ЧВК Вагнера и объявил о «марше справедливости», в ходе которого он вместе со своими бойцами, как утверждалось, планировал дойти до Москвы. К утру следующего дня ЧВК взяла под контроль Ростов-на-Дону и дошла до Липецкой области. Вечером 24 июня Пригожин объявил, что наемники «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основатель ЧВК «уйдет» в Беларусь.

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