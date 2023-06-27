Президент Владимир Путин на встрече с военными заявил, что Россия «полностью» финансировала деятельность ЧВК Вагнера, сообщает «Интерфакс».

По словам президента, содержание всей ЧВК «только с мая 2022 года по май 2023 года» обошлось российскому бюджету в 86,3 миллиарда рублей. В эту сумму входили средства на содержание наемников, а также стимулирующие и страховые выплаты. Как уточняет «Интерфакс», Путин также сообщил, что еще 110 миллиардов рублей государство выделило на страховые выплаты наемникам.

Кроме того, Путин заявил, что собственник компании «Конкорд» (Путин вновь не стал называть по имени основателя ЧВК Евгения Пригожина) «заработал от государства» за этот период 80 миллиардов рублей, поставляя через Военторг питание для российских военных.

«Содержание [ЧВК Вагнера] полностью взяло на себя государство, а часть всей этой группы — компания „Конкорд“ — в это же время заработала 80 миллиардов рублей. Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — добавил президент.

Российские власти неоднократно заявляли, что ЧВК Вагнер никак не связана с государством. Например, во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что годом ранее Путин уверял его, что Россия не имеет ничего общего с ЧВК Вагнер.

В мае 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЧВК Вагнер — это частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству. Тогда же министр утверждал, что наемников ЧВК Вагнер нет в Украине.

Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начал свой «марш справедливости», в рамках которого ЧВК, вероятно, намеревалась дойти до Москвы. К утру следующего дня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону и дошла до Липецкой области. По словам Пригожина, его наемникам до Москвы оставалось 200 километров. «Марш» завершился договоренностью между Пригожиным и российскими властям, в рамках которой наемники, решившие остаться в ЧВК Вагнера, смогут «уйти в Беларусь».

После того, как Пригожин начал мятеж, в его офисе в Санкт-Петербурге прошел обыск, в ходе которого были найдены четыре миллиарда рублей наличными. Основатель ЧВК Вагнера заявил, что эти деньги предназначались на выплату зарплат наемникам и компенсаций их семьям.

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