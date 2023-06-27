Путин в выступлении перед военными объявил минуту молчания в память о летчиках, погибших при мятеже Пригожина. Перед этим ФСБ закрыла уголовное дело о мятеже И да, президент опять не сказал, кто же организовал этот мятеж

Президент России Владимир Путин 27 июня выступил перед военными с крыльца Грановитой палаты в Кремле. Он заявил, что они «фактически остановили гражданскую войну» в России, встав «на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос». Путин объявил минуту молчания в память о летчиках, которые погибли в «противостоянии с мятежниками». Кто эти мятежники, он не объяснил. Имени Евгения Пригожина он снова не назвал. Утром 27 июня стало известно, что ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже в России. «Медуза» публикует полный текст выступления Путина.

Уважаемые товарищи!

Сегодня здесь, на исторической Соборной площади Московского Кремля, военнослужащие Вооруженных Сил России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО — солдаты и офицеры, настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос.

Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну.

В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее.

Путин и Золотов выступил перед силовиками в Кремле Meduza

Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных Сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО.

В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи — летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания.

Минута молчания

Что известно о погибших летчиках

От огня вагнеровцев погибли не меньше десяти российских военных. Похоже, многие из них даже не атаковали колонны наемников Разбираемся в противоречивой информации о жертвах путча

Что известно о погибших летчиках

От огня вагнеровцев погибли не меньше десяти российских военных. Похоже, многие из них даже не атаковали колонны наемников Разбираемся в противоречивой информации о жертвах путча

Уважаемые товарищи!

Ваша решимость и мужество, так же как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними.

Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения.

Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России.

Звучит гимн России

Удачи. Спасибо.

А вот как выступает Пригожин

«Мы показали мастер-класс, каким могло быть 24 февраля 2022 года» Пригожин выступил с первым заявлением после мятежа ЧВК Вагнера. Он утверждает, что не собирался «свергать режим». Вот что он сказал

А вот как выступает Пригожин

«Мы показали мастер-класс, каким могло быть 24 февраля 2022 года» Пригожин выступил с первым заявлением после мятежа ЧВК Вагнера. Он утверждает, что не собирался «свергать режим». Вот что он сказал