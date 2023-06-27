ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже в России

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК Вагнера прекращено, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела»», — заявили в спецслужбе.

Во время мятежа ЧВК Вагнера погибли не менее десяти российских военных. ФСБ о возбуждении дел по факту их гибели не сообщила.

Дело о военном мятеже в отношении основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина возбудили 23 июня, после того как он объявил о «марше справедливости», в рамках которого ЧВК намеревалась дойти до Москвы.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках достигнутой договоренности между Пригожиным и российскими властями дело в отношении основателя ЧВК будет прекращено. 26 июня стало известно, что возбудившие дела Генпрокуратура и ФСБ продолжают расследование по делу Пригожина.

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