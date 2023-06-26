Уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено

Обновление: О том, что расследование дела Пригожина официально не прекращено, сообщил и источник РИА Новости в Генпрокуратуре РФ.

Следователи ФСБ продолжают расследование уголовного дела об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК РФ), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, сообщает «Коммерсант».

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам основатель ЧВК «уйдет» в Беларусь. Представитель Кремля не уточнил, что это значит.

На следующий день, отмечает «Коммерсант», появились сообщения о том, что дело прекращено. Однако, по данным газеты, к утру 26 июня дело продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Источник издания в Генпрокуратуре РФ сообщил, что постановление о возбуждении дела «пока не отменено». По его словам, для принятия иного решения «прошло слишком мало времени».

Дело о военном мятеже в отношении Евгения Пригожина возбудили 23 июня, после того как он объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК Вагнера. В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть из них пошла «маршем» на Москву. Вечером того же дня после переговоров с Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнера заявил, что его бойцы «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».