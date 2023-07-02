В Гааге в ночь на 2 июля напали на посольство Беларуси. Об этом сообщает местный телеканал Omroep West.

В здании посольства разбили три окна и исписали стены. На здании, судя по фотографиям, оставили надписи «Luka — terrorist» и «Жыве Беларусь». Телеканал сообщает о задержании 31-летнего мужчины по делу о нападении на посольство.

Депутат нидерландского парламента Сьерд Сьердсма, комментируя произошедшее, призвал не нападать на белорусские посольства, «как бы справедливо вы ни злились на режимы Беларуси, России или других стран». По его словам, такие инциденты делают пребывание нидерландских дипломатов за границей менее безопасным.

В МИД Беларуси не комментировали произошедшее, только подтвердив факт нападения на посольство и задержание одного подозреваемого.