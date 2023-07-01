Война Четыреста девяносто третий день

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью испанским СМИ, что украинская армия собирается «показать результаты» на поле боя перед саммитом НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Слова Зеленского приводит телерадиокомпания RTVE.

«До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни», — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, контрнаступление ВСУ замедлилось из-за проливных дождей. «Проливные дожди длятся долго, и это замедлило некоторые процессы», — сказал он.