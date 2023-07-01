Война Четыреста девяносто третий день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 июня читайте здесь.
Главные новости
- Президент Украины заявил, что ВСУ собираются «показать результаты» на поле боя перед саммитом НАТО.
- В Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.
- Опубликованы новые снимки предполагаемого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси.
- На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка из-за медленного досмотра автомобилей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью испанским СМИ, что украинская армия собирается «показать результаты» на поле боя перед саммитом НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Слова Зеленского приводит телерадиокомпания RTVE.
«До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни», — сказал Зеленский.
По словам президента Украины, контрнаступление ВСУ замедлилось из-за проливных дождей. «Проливные дожди длятся долго, и это замедлило некоторые процессы», — сказал он.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет, что ВСУ примерно 23 июня заняли и до сих пор удерживают плацдарм на восточном берегу Днепра у опор разрушенного Антоновского моста в Херсонской области.
С 27 июня, по данным британской разведки, интенсивность боев усилилась. С российской стороны задействована 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, относящейся к группировке войск «Днепр». Российское командование, считают в Минобороны Великобритании, с высокой вероятностью перенесло часть сил группировки войск «Днепр» с берега Днепра на усиление запорожского сектора фронта.
В обзоре также отмечается, что на бои в районе Антоновского моста оказывают влияния последствия разрушения плотины Каховской ГЭС — затопление, разрушение и нанос ила.
В Киев приехал глава правительства Испании Педро Санчес
Кадры встречи Санчеса мэром Киева Виталием Кличко на железнодорожном вокзале публикуют украинские СМИ.
«Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту. Мы будем поддерживать украинский народ, пока в Европе не вернется мир», — заявил Санчес, комментируя визит в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева
Соответствующие распоряжения, подписанные 30 июня, опубликованы на сайте президента Украины. Сергей Коваленко снят с должности главы Подольской районной администрации, Павел Бабий — с должности главы Днепровской районной администрации, Сергей Павловский — с должности главы Святошинской районной администрации, а Дмитрий Ратников с должности главы Деснянской районной администрации.
Предполагается, что увольнения связаны с нарушениями, связанными с укрытиями в Киеве
Вот так выглядит предполагаемый лагерь ЧВК Вагнера в Беларуси
На территории воинской части в поселке Цель Осиповичском районе Могилевской области несколько дней назад началось активное строительство. Независимые российские и белорусские СМИ со ссылкой на источники пишут, что там возводится лагерь для наемников ЧВК Вагнера, которые после мятежа отправились в Беларусь. Официально эта информация пока не повреждена.
«Верстка» со ссылкой на представителя Могилевского лесничества писала, что строящийся лагерь рассчитан на 8000 человек. «Радио Свобода», в свою очередь, считает, что палатках в лагере могут разместить до 15 тысяч человек.
Planet Labs публикует спутниковые снимки строящегося лагеря в более высоком, чем было доступно ранее, разрешении.
30 июня
15 июня
Некоторые жители России, уехавшие из страны после начала войны, после непродолжительной эмиграции вернулись домой. «Медуза» спросила читателей, которые поступили именно так, считают ли они это решение правильным, — и попросила их рассказать, как за последние полтора года изменилась Россия. В ответ мы получили сотни писем (большое спасибо!), а теперь публикуем самые интересные из них.
Bloomberg: в окружении Шойгу проходили проверки после мятежа Пригожина
В отношении ближайших соратников министра обороны России Сергея Шойгу проводились проверки после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Кто именно проводил проверки, кого они коснулись и в чем заключались, в публикации не уточняется. Bloomberg отмечает, что никаких публичных подтверждений о проведении проверок не было.
Российские власти информацию Bloomberg о проверках в окружении Шойгу не комментировали.
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