The Washington Post: власти Украины сообщили главе ЦРУ, что разместят ракеты у Крыма перед переговорами с Россией

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне посетил Украину с необъявленным визитом, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, в ходе визита украинские военные стратеги представили главе ЦРУ «амбициозную стратегию» по возвращению территорий, аннексированных Россией, и началу переговоров с Москвой о прекращении огня.

Согласно представленному плану, к осени 2023 года ВСУ намерены вернуть «значительные территории», перебросить артиллерию и ракетные системы к границам Крыма, продвинуться на востоке Украины, а затем начать переговоры с Москвой. «Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу», — сказал WP высокопоставленный украинский чиновник.

В ходе визита Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководителями украинской разведки, рассказал на условиях анонимности американский чиновник. По его словам, Бернс посетил Украину, чтобы подтвердить приверженность администрации президента Джо Байдена обмену разведдаными, призванными помочь Украине защитить себя.

В ЦРУ отказались от комментариев.

Западная пресса регулярно пишет, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов украинского контрнаступления, начавшегося в июне. Источники американских СМИ критикуют начальный этап украинского наступления, который пока «не оправдывает ожиданий» Запада. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «раздражают» такие комментарии.

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