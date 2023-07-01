The Washington Post: власти Украины сообщили главе ЦРУ, что разместят ракеты у Крыма перед переговорами с Россией
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне посетил Украину с необъявленным визитом, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По их данным, в ходе визита украинские военные стратеги представили главе ЦРУ «амбициозную стратегию» по возвращению территорий, аннексированных Россией, и началу переговоров с Москвой о прекращении огня.
Согласно представленному плану, к осени 2023 года ВСУ намерены вернуть «значительные территории», перебросить артиллерию и ракетные системы к границам Крыма, продвинуться на востоке Украины, а затем начать переговоры с Москвой. «Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу», — сказал WP высокопоставленный украинский чиновник.
В ходе визита Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководителями украинской разведки, рассказал на условиях анонимности американский чиновник. По его словам, Бернс посетил Украину, чтобы подтвердить приверженность администрации президента Джо Байдена обмену разведдаными, призванными помочь Украине защитить себя.
В ЦРУ отказались от комментариев.
Западная пресса регулярно пишет, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов украинского контрнаступления, начавшегося в июне. Источники американских СМИ критикуют начальный этап украинского наступления, который пока «не оправдывает ожиданий» Запада. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «раздражают» такие комментарии.