CNN: украинское контрнаступление на начальном этапе «не оправдывает ожиданий»

CNN утверждает, что начальный этап украинского контрнаступления пока «не оправдывает ожиданий» стран Запада, а российские военные оказались компетентнее, чем предполагалось. Телеканал ссылается на свои источники — это «два западных чиновника и высокопоставленный американский военный».

Собеседники журналистов отмечают, что российские войска хорошо укрепили свои позиции, в том числе с помощью минных загражденний. Кроме того, российские военные стали эффективнее использовать авиацию.

Источники CNN отмечают, что США и их союзники сохраняют оптимизм относительно украинского наступления, поскольку понимают, что оно только началось, и считают, что Украине со временем удастся отвоевать свою территорию.

В интервью BBC News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление ВСУ идет «медленнее, чем хотелось». Говоря о причинах, Зеленский отметил, что наступление замедляют в том числе минные поля — по его словам, россияне заминировали около 200 тысяч квадратных километров украинской территории.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в комментарии The Guardian сказал, что россияне готовились к обороне столько же, сколько ВСУ готовились к наступлению, поэтому продвижение украинских войск происходит медленнее, чем ожидалось. Он также добавил, что не сомневается в успешности наступления, отметив, что на это «потребуется время».

Подробнее о наступлении

Украинское контрнаступление идет так медленно, что возникает два вопроса: 1) было ли это частью плана? 2) планируют ли ВСУ нанести по-настоящему мощный удар в ближайшее время? Карта боев на 17 июня

Подробнее о наступлении

Украинское контрнаступление идет так медленно, что возникает два вопроса: 1) было ли это частью плана? 2) планируют ли ВСУ нанести по-настоящему мощный удар в ближайшее время? Карта боев на 17 июня