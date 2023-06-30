Главком ВСУ Валерий Залужный: меня раздражает, когда говорят, что наступление продвигается медленно

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что его «раздражают» комментарии о том, что украинское контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

«Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью», — сказал Залужный.

Как утверждает командующий ВСУ, украинские военные «ежедневно» продвигаются вперед, «даже если это всего 500 метров». По его словам, «это проблема наблюдателей», если продвижение происходит не так быстро, как им хотелось бы.

Залужный также в очередной раз заявил, что для более быстрого продвижения украинским военным требуется больше оружия от западных союзников — а также истребители F-16, чтобы получить преимущество в воздухе.

Американские СМИ со ссылкой на источники в последние недели регулярно пишут, что начальный этап украинского наступления пока «не оправдывает ожиданий» стран Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступление идет «медленнее, чем хотелось». При этом он и другие украинские официальные лица подчеркивают, что уверены в итоговом успехе.

Перед началом наступления в западной прессе высказывались мнения, что от него во многом зависит дальнейшая поддержка Украины со стороны союзников. В случае, если оно не будет успешным, предполагали СМИ, Запад может уменьшить объемы поддержки и начать склонять Украину к переговорам.

Читайте также

Украинское контрнаступление действительно продвигается слишком медленно? И как на ситуацию на фронте повлияет мятеж вагнеровцев? Отвечают военные эксперты

Читайте также

Украинское контрнаступление действительно продвигается слишком медленно? И как на ситуацию на фронте повлияет мятеж вагнеровцев? Отвечают военные эксперты