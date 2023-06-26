«Они отстают от графика». В Вашингтоне считают «отрезвляющими» первые результаты украинского контрнаступления, утверждает The New York Times

Чиновники из администрации Джо Байдена в частном порядке выражают беспокойство тем, что прогресс на начальном этапе украинского наступления очень медленный. Об этом пишет The New York Times.

«Они отстают от графика», — прокомментировал итоги первых двух недель контрнаступления высокопоставленный представитель администрации президента США, назвав результаты «отрезвляющими».

Высокопоставленный собеседник в Пентагоне также признал более медленный, чем хотелось бы, темп наступления. При этом он добавил, что учитывая укрепленную линию обороны россиян, это не стало неожиданностью, и призвал не делать какие-то общие выводы на первом этапе.

Собеседники телеканала CNN на Западе 22 июня также выразили мнение, что начальный этап украинского контрнаступления пока «не оправдывает ожиданий» стран Запада, а российские военные оказались компетентнее, чем предполагалось.

Украинские власти и командование признают, что войска продвигаются медленнее, чем ожидалось, но подчеркивают, что уверены в успехе контрнаступления.

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Карта боев в Украине

Пригожин начал мятеж, утверждая, что российская армия терпит поражение за поражением. В реальности успехи ВСУ все еще очень скромные (даже в день самого мятежа) Карта боев в Украине на 24 июня