«Агентство»: боты «фабрики троллей» еще в мае начали борьбу с Пригожиным

Сеть интернет-ботов, связанная с и до недавнего времени выступавшая на стороне своего основателя, бизнесмена Евгения Пригожина, в мае и июне начала его критиковать. Об этом сообщает «Агентство», ссылаясь на слова двух экспертов, отслеживающих активность троллей в ВК и твиттере.

С начала мая около 13 тысяч ботов «фабрики троллей» во «ВКонтакте» перестали работать на Пригожина, заявил создатель проекта , не раскрывающий свое имя публично. По его словам, эти боты последние несколько лет «очевидно, работали на Пригожина, но теперь, очевидно, на него не работают, потому что четко и скоординировано пишут комментарии против него». По оценке эксперта, до мая во «ВКонтакте» существовало около 15 тысяч ботов, поддерживающих Пригожина, сейчас осталось около 1,4 тысячи.

Специалист по интернет-троллям Даррен Линвилл из американского Университета Клемсона в Южной Каролине сообщил, что известные ему боты в твиттере во время мятежа ЧВК Вагнера не поддерживали Пригожина и «страстно критиковали Пригожина». Команда Линвилла отслеживает активность около 200 ботов, связанных с «фабрикой троллей».

Один из экспертов, опрошенных «Агентством», предположил, что Евгений Пригожин мог утратить контроль над «фабрикой троллей».

На базе «фабрики троллей», работавшей с 2013 года, Евгений Пригожин создал медиагруппу «Патриот», в которую входили многие пропагандистские медиа, в том числе РИА ФАН. По данным «Медузы», 30 июня Пригожин объявил, что его медиахолдинг «уходит из публичного поля». «Ротонда» утверждала, что Пригожин также распустил «фабрику троллей».

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