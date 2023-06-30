Война Четыреста девяносто второй день

Еще шесть населенных пунктов остаются подтопленными в аннексированной Херсонской области после катастрофы на Каховской ГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В течение недели затопленными остаются около 40% зданий, уровень воды почти не снижается.

Плотина Каховской ГЭС, находящаяся на занятой российским войсками территории Украины, разрушилась в ночь на 6 июня. Из-за резкого подъема уровня воды в Днепре ниже по течению были затоплены расположенные по берегам реки населенные пункты. На левом и правом берегах Днепра погибли более 60 человек. Россия и Украина обвинили друг друга в разрушении плотины.