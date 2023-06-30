Война Четыреста девяносто второй день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 июня читайте здесь.
72-летняя мирная жительница ранена при утреннем обстреле жилого квартала Херсона, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин. По его словам, российские военные обстреляли город из артиллерии.
Кроме того, под артиллерийский обстрел попало село Михайловка Новоалександровской общины. Ранен 70-летний местный житель.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожья и Чугуева шестью зенитными ракетами С-300. Кроме того, противник нанес 29 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- На лиманском, бахмутском и марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.
- Армия России безуспешно наступала в районах Раздоловки, Белогоровки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Побед и Новомихайловки.
- Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Мятеж бойцов ЧВК Вагнера продлился около суток — и привел к тому, что бунтовщикам и их главе Евгению Пригожину пришлось отступить. В Судане, одной из беднейших стран мира, где у Пригожина есть свои бизнес-интересы, мятеж полевого командира Мухаммеда Хамдана Дагало (Хамидти) и его армии развивается совершенно иначе. Боевые действия между регулярной армией и некогда лояльными ей «Силами быстрого реагирования» продолжаются с апреля и уже привели к тысячам жертв. В конце июня глава мятежников Хамидти объявил двухдневное одностороннее прекращение огня — уже не первое за эти два месяца. После этого конфликт, причиной которого стало нежелание «Сил быстрого реагирования» окончательно перейти под командование армии, разгорится с новой силой.
Еще шесть населенных пунктов остаются подтопленными в аннексированной Херсонской области после катастрофы на Каховской ГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В течение недели затопленными остаются около 40% зданий, уровень воды почти не снижается.
Плотина Каховской ГЭС, находящаяся на занятой российским войсками территории Украины, разрушилась в ночь на 6 июня. Из-за резкого подъема уровня воды в Днепре ниже по течению были затоплены расположенные по берегам реки населенные пункты. На левом и правом берегах Днепра погибли более 60 человек. Россия и Украина обвинили друг друга в разрушении плотины.
В свою очередь курс евро в ходе торгов превысил 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года.
Tinder перестал работать в России
В приложении больше нельзя свайпать анкеты, сообщает ТАСС, при попытке сделать это высвечивается информация об ошибке и просьба зайти позднее. Также Tinder теперь недоступен в магазинах приложений Google Play и AppStore.
Match Group анонсировала прекращении работы Tinder в России в начале мая 2023 года. Представитель компании Friends Fiduciary Corp, акционера Match Group, напрямую заявил, что уход Tinder связан с вторжением войск РФ в Украину.
Зеленский не поедет на саммит НАТО, если лидеры альянса проявят «дефицит мужества»
Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на саммите альянса 11-12 июля, и президент страны Владимир Зеленский не будет присутствовать на нем, если лидеры не проявят «мужества». Об этом в интервью Reuters заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
По его словам, Киев хотел бы, чтобы саммит НАТО ответил на заявку о членстве Украины в альянсе. Отвечая на вопрос о минимальных условиях присутствия Зеленского на саммите, Жовква сослался на речь президента в парламенте, где тот говорил о важности мужества в мире.
«Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии», — сказал Жовква.
Зеленскому «нет смысла и не будет времени ехать» на саммит, если там «не будет результата», добавил он.
Ночью войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе
Командование Воздушный сил ВСУ сообщает, что всего в ночь на 30 июня по Украине было запущено 13 беспилотников типа «Шахед-136/131». 10 из них украинские военные сбили.
Дроны были запущены с восточного побережья Азовского моря. Кроме того, заявили в ВСУ, российские военные ударили по Украине четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.
«Предварительно без жертв, о последствиях сообщат местные военные администрации», — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Здравствуйте. Начинается 492-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.