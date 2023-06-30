Вы наверняка слышали, что ЧВК Вагнера во время мятежа якобы собиралась захватить арсенал с ядерными зарядами «Медиазона» объясняет, почему этому нельзя верить

Наемники ЧВК Вагнера в Ростове-на-Дону. 24 июня 2023 года AP / Scanpix / LETA

Во время вооруженного мятежа ЧВК Вагнера, который начался вечером 23 июня и завершился 24-го, в СМИ и социальных сетях появилась версия, что мятежники собирались захватить хранилище ядерных зарядов в Воронежской области.

В частности, 24 июня об этом писал Gulagu.net. По словам источника проекта, пока основатель компании Евгений Пригожин «готовил Ростов-на-Дону к длительной обороне», командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер») намеревался захватить арсенал с ядерным оружием в Воронежской области.

После завершения мятежа американский блогер украинского происхождения Игорь Сушко предположил, что Пригожин развернул свои колонны, поскольку достиг своей «главной цели», а именно — захвата ядерных арсеналов. Сушко добавил, что ядерное оружие было нужно основателю ЧВК, чтобы «гарантировать свое выживание» после мятежа. Его твит собрал почти восемь миллионов просмотров.

Анонимный «Канал визионера» написал, что ЧВК Вагнера «чуть не добралась» до «красной кнопки Путина». По версии канала, «самая большая и оснащенная» колонна наемников направлялась к ядерному арсеналу в Воронежской области.

Никаких доказательств того, что ЧВК Вагнера пыталась захватить ядерные заряды, в действительности нет. «Медиазона» поговорила с военным аналитиком Кириллом Михайловым. Он сказал, что блогер Игорь Сушко — «феерический пройдоха», который начинал с переводов «источников Gulagu.net в ФСБ», а теперь «просто придумывает на ходу любую фигню». «Самое странное, что ему кто-то верит. В принципе, никто из западных аналитиков не воспринимает Сушко всерьез», — добавил военный эксперт.

Михайлов отметил, что все версии, касающиеся планов ЧВК по захвату ядерного арсенала, — это только конспирологические теории. «Никаких пруфов о появлении ЧВК Вагнера в том районе не было», — подчеркнул аналитик.

Эксперт в области ядерной безопасности Павел Подвиг отметил, что ЧВК вряд ли смогла бы захватить ядерный арсенал.

Нужно понимать, что те части 12-го главного управления [Минобороны РФ], которые там стоят, — это оборона, охрана хранилища, это на самом деле одна из их ключевых задач. И они отрабатывают сценарий, скажем, нападения с помощью тяжелого оружия. Не только каких-то мелких диверсионных групп, а вот то, что называют полномасштабной атакой — с танками и артиллерией. Они умеют, знают, как держать оборону. У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что если бы кто-то попытался напасть и захватить этот объект, то гарнизон, который там стоит, стал бы обороняться всеми доступными им средствами.

Подвиг добавил, что даже если бы наемники смогли получить доступ к ядерному оружию, то они все равно не смогли бы им воспользоваться. По его словам, все ядерные боеприпасы, которые находятся в подобных хранилищах, защищены «блокирующими устройствами» — не сняв эту блокировку, получить доступ к оружию невозможно.

«Точных деталей того, как именно эта блокировка снимается, нет. В моем представлении, это коды, которые разрешают, снимают блокировку — они, скорее всего, передаются соответствующим частям. То есть когда уже фактически отдается приказ о доставке боеприпасов к носителям», — пояснил эксперт.

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