Война Четыреста девяносто первый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны Великобритании: потеря самолета Ил-22М во время мятежа Пригожина негативно повлияет на эффективность российских операций.
- Власти РФ, по данным WSJ, решили взять под свой контроль наемников ЧВК Вагнера за рубежом.
- The Moscow Times утверждает, что арестован российский генерал Суровикин.
- Польша решила усилить оборону границы из-за перемещения ЧВК Вагнера в Беларусь.
- По последним данным, из-за удара по Краматорску погибли 12 человек.
Контроль над «фабрикой троллей» и медиа Евгения Пригожина могут получить структуры «Национальной медиа-группы» (НМГ) Юрия Ковальчука, сообщает The Bell со ссылкой на источники, сотрудничающие с компаниями Пригожина.
Собеседники издания назвали НМГ Ковальчука наиболее вероятным новым владельцем холдинга «Патриот». «Это общая версия», но идут ли переговоры, неизвестно. Источники допустили, что НМГ получит контроль над активами либо напрямую, либо через посредников.
Три собеседника The Bell из структур Пригожина утверждают, что договоренностей о новых кураторах его медиаимперии пока нет.
Минобороны РФ совместно с Минпросвещения разработали курс начальной военной подготовки, в рамках которого старшеклассники пройдут подготовку на уровне военнослужащих мотострелковых войск. Об этом, выступая в Госдуме, сообщил эксперт главного военно-политического управления Минобороны Михаил Бородин, пишет ТАСС.
На этих занятиях школьники пройдут тактическую и огневую подготовку, познакомятся с военной техникой, научатся управлять дронами, работать со связью.
Представитель Минобороны РФ уточнил, что программа рассчитана на пять дней и предназначена для прохождения на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
В этом же интервью Михаил Подоляк прокомментировал контрнаступление украинских сил:
Линия фронта протянулась более чем на 1800 километров, площадь минных полей — более 20 тысяч квадратных километров. Россияне организовали три линии обороны: траншеи, дзоты, артиллерия, ракеты, тысячи танков, зарытых и защищенных бетоном при поддержке авиации. Готово около 360 тысяч солдат. Однако мы следуем нашим планам наступления, интенсивность наших операций и их количество постепенно увеличиваются. Нам не хватает снарядов и ракет большого калибра, даже наша авиация пока ограничена, что не помогает поражать российские пути снабжения. Но мы продолжаем, и мы освободим наши территории.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время мятежа ЧВК Вагнера «пытался перехватить власть». Об этом Подоляк заявил в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос о том, кто из российских политиков может заменить Владимира Путина. Представитель властей Украины не раскрыл, откуда получил такую информацию.
Говоря о Евгении Пригожине, Подоляк заявил, что основатель ЧВК Вагнера «остается военным преступником». «Его неповиновение Путину, конечно, не делает его союзником Киева», — сказал он.
Предмет «Основа безопасности и защита Родины» заменит ОБЖ в школах России с 1 сентября 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Рабочая группа, в которую войдут представители Минобороны и МЧС, займется созданием новой учебной федеральной программы. Также появится новый учебник для основной и средней школы.
Ранее в июне министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что на уроки «Основы безопасности и защита Родины» будут приглашать участников войны. «Ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти [в школы] и рассказать правду», — говорил Кравцов.
Журналист Алексей Венедиктов утверждает, что генерал-полковник Андрей Юдин, заместитель генерала Сергея Суровикина по ВКС, уволен.
Сергей Суровикин — командующий Воздушно-космическими силами РФ и заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине.
Разные источники, в том числе издание The Moscow Times, сообщили, что Суровикин якобы арестован, но это не подтверждено. Венедиктов ранее говорил, что Суровикин три дня не выходит на связь, но, по словам журналиста, генерал «не находится в Лефортово».
Шольц заявил, что мятеж Пригожина «ослабил» Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал мятеж главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в интервью ARD 28 июня.
«В любом случае, в долгосрочной перспективе это, безусловно, окажет влияние на Россию. Я уже считаю, что он (Путин) ослаблен», — заявил Шольц (цитата по Merkur).
«Теперь это стало ясно: частная армия всегда представляет угрозу, даже для тех государств, которые ее содержат», — сказал Шольц, говоря о России. По его словам, наемники ЧВК Вагнера также «замышляли недоброе» во многих странах Африки (там их обвиняют в массовых убийствах, изнасилованиях и других преступлениях).
Шольц отметил, что ЧВК Вагнера, которой предложили «уйти» в Беларусь, не угрожает Польше и Литве, поскольку НАТО способно защитить каждый квадратный сантиметр своей территории.
Канцлер Германии отметил, что немецкие спецслужбы не были так хорошо информированы о готовящемся мятеже Пригожина, как разведка США.
Автора гимна Кирова Прохора Протасова заочно приговорили к пяти годам колонии по делу о «фейках» об армии
Как сообщают «Сетевые свободы», Первомайский районный суд Кирова повторно рассмотрел дело Протасова и назначил ему тот же срок, что и при первом рассмотрении в феврале. Ему также запретили в течение трех лет администрировать сайты в интернете.
Протасова признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК из-за публикаций в ВК про ракетный удар по торговому центру в Кременчуге и убийствах мирных жителей Бучи весной 2022 года. Протасов писал, что поводом для уголовного дела стали выложенные им видео и фото «Медузы», «Настоящего времени», а также блогера и политика Максима Каца.
В апреле Кировский областной суд отменил первый приговор, вынесенный Протасову, «в связи с несоответствием вывода районного суда фактическим обстоятельствам и существенными нарушениями уголовного-процессуального законодательства», заявили в «Сетевых свободах».
Протасов — композитор, автор гимна города Кирова, бывший дирижер Вятской филармонии. С 2021 года живет в Канаде.
Доля россиян, выступающих за прекращение «специальной военной операции» (как власти РФ называют вторжение в Украину) и переход к мирным переговорам, практически сравнялась с числом сторонников продолжения боевых действий.
За прекращение боевых действий выступают 44% опрошенных, за их продолжение — 45%, свидетельствуют данные очередного опроса Russian Field, которые приводит «Коммерсант».
Позиция по этому вопросу зависит от возраста: среди респондентов от 18 до 29 лет сторонников перехода к дипломатии — 62%, от 60 лет и старше — 36%. При этом в случае, если для продолжения СВО потребуется вторая волна мобилизации, мирные переговоры одобрит уже большинство во всех возрастных группах (54% от общего числа респондентов), а за продолжение боевых действий в такой ситуации выступают только 35%.
Мирная жительница погибла в результате обстрела Херсонской области, сообщает прокуратура региона. Ведомство начало расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, 29 июня около 07:20 утра российские военные обстреляли из артиллерии Белозерскую общину Херсонской области.
Местная жительница, которая находилась во дворе своего дома, получила смертельную травму головы. Была ранена еще одна мирная жительница, она выжила.
Также в результате обстрела повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в интервью The Wall Street Journal, что Израиль не может передать Украине систему ПРО «Железный купол» из опасений, что израильское оружие захватят на поле боя и передадут Ирану, который установил более тесные военные отношения с Россией.
«Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся беззащитными и уязвимыми», — сказал Нетаниягу.
Вооруженные силы Украины на юге и востоке страны продвинулись на различных направлениях на 1200-1500 метров, утверждает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она заявила, что украинские военные на Бердянском направлении продвинулись на 1300 метров, в направлении Клещеевки — на 1200 метров, а в направлении Курдюмовки — на 1500 метров.
Маляр не уточнила, за какой период времени украинские войска продвинулись на упомянутых направлениях.
Илье Яшину — 40 лет. По просьбе «Медузы» политик вспоминает Россию 2013 года — и рассуждает о том, что будет со всеми нами в 2033-м
Илья Яшин — один из немногих оппозиционеров, оставшихся в России после начала вторжения в Украину, несмотря на очевидную угрозу со стороны власти. Он открыто занял антивоенную позицию и рассказывал о военных преступлениях российских солдат — и в итоге получил за это восемь с половиной лет колонии.
Даже сидя в тюрьме, Яшин продолжает выступать против вторжения и пытается отстаивать права россиян. 29 июня политику исполняется 40 лет. По просьбе «Медузы» он написал текст, в котором вспомнил свой 30-й день рождения и Россию-2013 — а еще ответил на вопрос, что делать тем, кто живет в России-2023.
Вот фрагмент его письма:
Ощущение, что за прошедшие годы Путин погрузил нас на дно. И тут два варианта. Либо лечь на это дно поудобнее, пожалеть себя и смириться с уготованной нам печальной участью. Либо набраться сил, как следует оттолкнуться и всплывать.
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Власти Польши решили усилить обороноспособность восточной границы из-за перемещения ЧВК Вагнера в Беларусь, сообщил польский вице-премьер Ярослав Качиньский.
«Мы имеем потенциально новую ситуацию в Беларуси из-за присутствия там группы Вагнера. По данным, которыми мы располагаем на данный момент, можно полагать, что это будет около восьми тысяч бойцов», — сказал вице-премьер.
Источники издания The Moscow Times сообщили 28 июня, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован. Собеседники издания, близкие к Минобороны РФ, заявили, что Суровикина могли арестовать из-за вооруженного мятежа ЧВК Вагнера. Также об аресте Суровикина сообщил «военкор» Владимир Романов. Других подтверждений этой информации нет.
Журналист Алексей Венедиктов сообщил, что Суровикин «три дня не выходит на связь со своей семьей», также не отвечает его охрана.
Власти РФ эту информацию не комментировали.
Российские власти решили взять под свой контроль наемников ЧВК Вагнера за рубежом, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, через несколько часов после того, как Евгений Пригожин объявил о прекращении «марша справедливости» на Москву, замглавы МИД Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы лично сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК Вагнера больше не будет самостоятельно действовать в этой стране. Источник WSJ утверждает, что наемникам приказали прибыть на российскую базу в Латакии, и они ему подчинились.
Также представители руководства МИД РФ, по данным издания, провели телефонный разговор с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, личной охраной которого, в числе прочих, занимаются ЧВК Вагнера. Российская сторона заверила его, что мятеж Пригожина никак не повлияет на работу ЧВК Вагнера в ЦАР.
Советник президента Мали по безопасности Фиделе Гуанджика публично обьявил, что вопрос «Вагнера» является внутренним делом России. «Если Москва решит прислать нам „Бетховена“ или „Моцарта“, мы их получим», — сказал Гуанджика The Financial Times.
Краматорск, Донецкая область
По последним данным, в Краматорске из-за ракетного удара погибли 12 человек и 60 человек пострадали
Утром 29 июня из-под завалов разрушенной пиццерии в центре города достали тело погибшего человека. Аварийно-спасательные работы завершены, сообщает ДСНС Украины.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Войска России сосредоточили основные усилия на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях, где за сутки произошло 40 боевых столкновений.
- На лиманском направлении ВС РФ безуспешно наступали в районе Раздоловки к северу от Соледара, на бахмутском — возле Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы, на авдеевском направлении — в районе Авдеевки и Северного, на марьинском направлении— возле Марьинки, на шахтерском направлении — возле Новомыхайловки.
- За минувшие сутки силы ПВО Украины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ, пять — по зенитным ракетным комплексам и один — по пункту управления. ВСУ уничтожили российский самолет Су-25. За сутки ракетно-артиллерийские подразделения Украины поразили склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 491-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.