Война Четыреста девяносто первый день

Контроль над «фабрикой троллей» и медиа Евгения Пригожина могут получить структуры «Национальной медиа-группы» (НМГ) Юрия Ковальчука, сообщает The Bell со ссылкой на источники, сотрудничающие с компаниями Пригожина.

Собеседники издания назвали НМГ Ковальчука наиболее вероятным новым владельцем холдинга «Патриот». «Это общая версия», но идут ли переговоры, неизвестно. Источники допустили, что НМГ получит контроль над активами либо напрямую, либо через посредников.

Три собеседника The Bell из структур Пригожина утверждают, что договоренностей о новых кураторах его медиаимперии пока нет.

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