Минобороны Великобритании: потеря самолета Ил-22М во время мятежа Пригожина негативно повлияет на эффективность российских операций

Британская военная разведка в ежедневном обзоре пишет, что потеря российским войсками самолета Ил-22М, сбитого наемниками ЧВК Вагнера во время мятежа, окажет негативное влияние как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Ил-22М, гибель экипажа которого 28 июня подтвердил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, это — воздушный командный пункт, предназначенный для управления войсками.

У Вооруженных сил России, говорится в обзоре, не более 12 таких самолетов. Они, считают в Минобороны Великобритании, сыграли ключевую роль в организации действий российских войск в войне. Из-за своей ценности такие самолеты используют только в безопасном воздушном пространств России, за пределами досягаемости украинских систем ПВО.

Потеря даже одного Ил-22М, считают авторы обзора, в долгосрочной перспективе вынудит российское командование сократить число и уровень сложности задач, для которых используют такие самолеты. Это, в свою очередь, повлияет на способность российского командования управлять и координировать действия войсковых подразделений, особенно в периоды интенсивных операций.

В краткосрочной перспективе, предполагает британская военная разведка, психологический шок от потери Ил-22М и других воздушных судов почти наверняка нанесет ущерб моральному духу российских ВКС.

Наемники ЧВК Вагнера во время «марша справедливости» на Москву, объявленного Евгением Пригожиным вечером 23 июня, сбили, по данным «Русской службы Би-би-си», три вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР, два ударных вертолета — Ка-52 и Ми-35, один военно-транспортный Ми-8, а также самолет Ил-22М.

Минобороны РФ, по состоянию на 29 июня, официально потери не комментировало.

Помимо гибели экипажа Ил-22М подтверждена потеря вертолета Ка-52 — глава Псковской области Михаил Ведерников выражал соболезнования родным и близким двух пилотов.

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