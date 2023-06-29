WSJ: Кремль объявил властям Сирии, ЦАР и Мали, что взял под свой контроль ЧВК Вагнера
Российские власти решили взять под свой контроль наемников ЧВК Вагнера за рубежом, пишет The Wall Street Journal.
Так, по данным издания, через несколько часов после того, как Евгений Пригожин объявил о прекращении «марша справедливости» на Москву, замглавы МИД Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы лично сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК Вагнера больше не будет самостоятельно действовать в этой стране. Источник WSJ сообщил, что наемникам был отдан приказ прибыть на российскую базу в Латакии, и они ему подчинились.
Также представители руководства МИД РФ, по данным издания, провели телефонный разговор с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, личной охраной которого, в числе прочих, занимаются ЧВК Вагнера. Российская сторона заверила его, что мятеж Пригожина никак не повлияет на работу ЧВК Вагнера в ЦАР.
Советник президента Мали по безопасности Фиделе Гуанджика публично обьявил, что вопрос «Вагнера» является внутренним делом России. «Если Москва решит прислать нам „Бетховена“ или „Моцарта“, мы их получим», — сказал Гуанджика The Financial Times.
Руководство Мали власти РФ также попытались убедить в том, что мятеж Пригожина никак не повлияет на работу ЧВК Вагнера в их стране. WSJ обращает внимание на то, что самолеты МЧС после мятежа Пригожина летали из Сирии в Мали и обратно. Вероятно рейсы были связаны с ЧВК Вагнера, наемники которого с 2012 года помогают правительство бороться с повстанцами.
За пределами России (и Украины), говорится в статье WSJ, находятся около 6000 наемников ЧВК Вагнера. Присутствие наемников из России в странах Африки и Ближнего Востока помогает Кремлю укрепить свое влияние, и он не хочет этого лишиться .
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT спустя несколько дней после мятежа Пригожина заявил, что российские военные инструкторы продолжат работу в Африке. Лавров не уточил, что речь идет именно о наемниках ЧВК Вагнера, но отметил, что власти ЦАР и Мали официально обратились к этой частной военной компании с просьбой обеспечить безопасность их руководства.