Война Четыреста девяностый день. Онлайн «Медузы»

Американские спецслужбы считают, что генерал Суровикин заранее знал, что Пригожин готовит мятеж

Как сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными разведки, власти США пытаются выяснить, не принимал ли генерал Сергей Суровикин какое-либо участие в разработке плана основателя ЧВК Вагнера.

По данным собеседников издания, есть признаки того, что попытку сменить руководство Минобороны РФ силовым путем, предпринятую Евгением Пригожиным, могли поддерживать и другие генералы. Источники издания считают, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники.

Высокопоставленные американские чиновники предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным мог бы объяснить, почему основатель ЧВК Вагнера все еще жив, несмотря на захват крупного российского военного узла и отдачу приказа о вооруженном походе на Москву.

Президенту РФ Владимиру Путину, заявили собеседники NYT, предстоит решить, верит ли он в то, что Суровикин поддерживал Пригожина, и как на это реагировать.