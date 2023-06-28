Война Четыреста девяностый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Восемь человек погибли, еще 60 пострадали в результате российского ракетного удара по Краматорску вечером 27 июня.
- Генерал Суровикин, по данным спецслужб США, знал о планах Пригожина устроить мятеж, пишет The New York Times.
- Губернатор Псковской области назвал имена двух летчиков, погибших во время мятежа ЧВК Вагнера.
- Вечером 27 июня самолет Евгения Пригожина улетел из Беларуси в Россию, сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
Американские спецслужбы считают, что генерал Суровикин заранее знал, что Пригожин готовит мятеж
Как сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными разведки, власти США пытаются выяснить, не принимал ли генерал Сергей Суровикин какое-либо участие в разработке плана основателя ЧВК Вагнера.
По данным собеседников издания, есть признаки того, что попытку сменить руководство Минобороны РФ силовым путем, предпринятую Евгением Пригожиным, могли поддерживать и другие генералы. Источники издания считают, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники.
Высокопоставленные американские чиновники предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным мог бы объяснить, почему основатель ЧВК Вагнера все еще жив, несмотря на захват крупного российского военного узла и отдачу приказа о вооруженном походе на Москву.
Президенту РФ Владимиру Путину, заявили собеседники NYT, предстоит решить, верит ли он в то, что Суровикин поддерживал Пригожина, и как на это реагировать.
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщила его пресс-служба.
Науседа планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским повестку саммита НАТО в Вильнюсе в июле, вопросы переговоров Украины о членстве в Евросоюзе, а также помощь Литвы и ЕС Украине.
Кроме того, президент Литвы примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.
Эмбарго, ценовой потолок и другие санкции против российского нефтяного сектора привели к тому, что Россия создала «теневой» флот: зарегистрировав танкеры в юрисдикциях, сделки с которыми по-прежнему разрешены, Москва продолжила экспортировать нефть и нефтепродукты — в том числе на Запад. Как выяснили Investigate Europe и Reporters United, западные покупатели для участия в сделках с российским сырьем перенимают опыт партнера — и тоже используют сомнительные суда для перевозки таких грузов. Их переваливают с танкера на танкер прямо в море, часто у чистых побережий греческого Пелопоннеса. Это ставит под угрозу уникальную флору и фауну региона.
Бизнес-джет Пригожина вылетел из Минска. Пролетая над Московской областью, самолет выключил транспондеры
Вечером 27 июня частный самолет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), которым, как считается, пользуется бизнесмен и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вылетел с военного аэродрома Мачулищи под Минском. Об этом сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
По данным сервиса FlightRadar24, самолет Пригожина пересек границу Беларуси и России и направился в сторону Москвы. Пролетая над Подмосковьем, самолет выключил транспондеры.
С аэродрома кроме самолета Пригожина также взлетел второй бизнес-джет с бортовым номером RA-02878, который прилетел в Мачулищи из Петербурга утром 27 июня. Это самолет, судя по данным FlightRadar24, также пересек границу и направляется в Петербург.
Самолет Пригожина прилетел в Минск утром 27 июня, после того как в Кремле заявили, что основатель ЧВК Вагнера «уйдет» в Беларусь на фоне мятежа, который устроили наемники. Днем 27 июня Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси. Где сейчас находится основатель ЧВК, неизвестно.
Губернатор Псковской области назвал имена двух летчиков, погибших во время мятежа ЧВК Вагнера
Как рассказал глава Псковской области Михаил Ведерников, погибли члены экипажа вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. «Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — сказал губернатор.
Вертолет Ка-52, как сообщалось ранее, сбили в Воронежской области рядом с селом Коминтерн. Ранее о том, что при крушении погибли Алексей Ворожцов и Денис Олейников, сообщили пророссийский военный блогер Кирилл Федоров и издание «Важные истории».
«Важные истории» также установили имя другого летчика Минобороны, погибшего во время мятежа. Это 24-летний Кирилл Бабаев из Таганрога. Информацию о его гибели подтвердил знакомый военного. Власти это не комментировали.
Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к нации 26 июня упомянул летчиков Минобороны, погибших во время мятежа, заявив, что «мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий».
Спасательная операция в Краматорске
Восемь человек погибли в результате российского ракетного удара по Краматорску
«8 погибших и 60 раненых. Таковы последствия двойного ракетного обстрела Краматорска накануне. Среди погибших три несовершеннолетних девушек — 17 лет и две сестры 14 лет. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под завалами есть еще люди», — сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин.
ГСЧС Украины приводит другие данные: восемь погибших, среди которых два подростка 15 лет и один 12 лет, а также 56 пострадавших.
«Русской службы Би-би-си» со ссылкой на организацию Aquanta Ucraina пишет, что среди раненых трое гражданин Колумбии — Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.
Российские войска обстреляли Краматорск и село Беленькое неподалеку от города вечером 27 июня. В Краматорске под обстрел попало кафе, а также многоэтажки, торговые помещения, автомобили и постовое отделение. В Беленком, как сообщалось ранее, пострадали пять человек.
Здравствуйте. Начинается 490-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.