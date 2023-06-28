Гособвинение потребовало заочно приговорить бывшего издателя «Медузы» Илью Красильщика к девяти годам колонии. Его обвиняют в распространении «фейков»

Во время прений в Басманном районном суде Москвы гособвинение потребовало заочно приговорить бывшего издателя «Медузы» Илью Красильщика к девяти годам колонии по статье о распространении «фейков» о российской армии, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Кроме того, обвинение попросило запретить Красильщику заниматься администрированием сайтов на четыре года.

Позднее «Служба поддержки» опубликовала последнее слово Красильщика (он находится за пределами России). Красильщик заявил, что в происходящем «нет логики». Он напомнил, что всего четыре дня назад завершился мятеж ЧВК Вагнера, а для наемников, несмотря на гибель российских военных, «все закончилось хорошо».

Захват города, шесть сбитых вертолетов и один самолет караются ничем. Пост в инстаграме и одно интервью про реальные преступления российской армии в Буче — это сколько? Шесть лет? Восемь? Семь в качестве компромисса? В происходящем нет логики. Суды ничего не решают, законы ничего не значат, а меня тут вообще нет. Поскольку логики и смысла нет, то и пожелание соответствующее: прошу заменить мое наказание на поездку в Беларусь, село Люденевичи Гомельской области. Это бывшее местечко, из которого вышла вся моя семья по папиной линии. Те, кто не вышел, был уничтожен в 1941 году, вся семья, больше десяти человек. Их убили настоящие фашисты, а не выдуманные.

Илья Красильщик — бывший главный редактор «Афиши», бывший издатель «Медузы» и бывший руководитель «Яндекс.Лавки». Вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Красильщик запустил проект «Служба поддержки» — это медиа и сервис для помощи пострадавшим из-за войны.

Основанием для уголовного дела против Красильщика послужили его пост в инстаграме об убийстве мирных жителей в Буче, а также его интервью журналисту Илье Шепелину. О возбуждении дела в отношении Красильщика стало известно в апреле 2022 года, в июне его объявили в розыск. В марте 2023 года Красильщика заочно арестовали.

Статья о «фейках» и «дискредитации» российской армии появилась в Уголовном кодексе РФ вскоре после начала российского вторжения в Украину. Известно о десятках уголовных дел, которые возбуждены по этой статье. Среди обвиняемых журналист Александр Невзоров и блогер Вероника Белоцерковская.