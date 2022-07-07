Бывшего издателя «Медузы» Илью Красильщика, обвиняемого по делу о «фейках» про российскую армию, объявили в розыск

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Бывший издатель «Медузы» и бывший гендиректор «Яндекс. Лавки» Илья Красильщик, ставший фигурантом уголовного дела о «фейках» про вооруженные силы РФ, объявлен в розыск. Об этом сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на базу данных МВД РФ.

О том, что Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о «фейках» о российской армии, стало известно 22 апреля. Поводом для дела стал пост о событиях в Буче, который Красильщик опубликовал в своем 3 апреля. Красильщик, комментируя сообщения об уголовном деле, заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

В июне Красильщик запустил новый проект «Служба поддержки» — это медиа и сервис для помощи пострадавшим в связи с агрессией России против Украины.

Илья Красильщик — бывший главный редактор «Афиши», бывший издатель «Медузы» и бывший руководитель «Яндекс.Лавки».

Статья о «фейках» про российские Вооруженные силы появилась в Уголовном кодексе РФ вскоре после начала российского вторжения в Украину. Известно о десятках уголовных дел, которые возбуждены по этой статье. Среди обвиняемых журналист и блогер Вероника Белоцерковская.