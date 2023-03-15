Следствие потребовало заочно арестовать бывшего издателя «Медузы» Илью Красильщика, обвиняемого по делу о «фейках» про российскую армию

Следствие направило в суд ходатайство о заочном аресте бывшего издателя «Медузы» Ильи Красильщика. Его обвиняют в «распространении фейков» про вооруженные силы РФ за пост в инстаграме об убийстве мирных жителей в Буче Киевской области.

Рассмотрение ходатайства следствия, сообщил адвокат Сергей Бадамшин, назначено на 16 марта в Басманном районном суде Москвы.

«Мне кажется, Илья Иосифович пропустит это мероприятие», — написал Бадамшин, указывая на то, что Красильщик находится за пределами России и не собирается возвращаться.

Илья Красильщик — бывший главный редактор «Афиши», бывший издатель «Медузы» и бывший руководитель «Яндекс.Лавки». Вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Красильщик запустил проект «Служба поддержки» — это медиа и сервис для помощи пострадавшим из-за войны.

Статья о «фейках» и «дискредитации» российской армии появилась в Уголовном кодексе РФ вскоре после начала российского вторжения в Украину. По ним возбуждены десятки уголовных дел.