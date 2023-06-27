Война Четыреста восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 июня читайте здесь.
Главные новости:
- ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже в России. В Минобороны РФ заявили, что военную технику ЧВК Вагнера передадут российской армии.
- В Минске началась встреча Лукашенко с журналистами и силовиками. Ожидается, что он расскажет о своем участии в прекращении мятежа Пригожина.
- Самолет основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина приземлился на аэродроме под Минском, сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
- Во время мятежа Пригожина западные союзники просили Украину «не раскачивать лодку» и не пытаться нанести удары по территории России. говорят источники CNN.
- Путин в обращении к россиянам призвал бойцов ЧВК Вагнера заключить контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или уйти в Беларусь. После обращения он провел совещание с Шойгу и другими силовиками.
Лукашенко в ходе мероприятия в Минске заявил, что попросил не делать из него героя. По его словам, которые приводит «Белта», в ситуации с военным мятежом в России «нет героев».
«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте», — цитирует Лукашенко агентство. О столкновении каких людей идет речь из этой цитаты, неясно.
В Госдуме предложили опубликовать списки выехавших из России 24 июня чиновников и бизнесменов, чтобы «прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа».
С такой инициативой выступил зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщает РИА Новости, он обратился к главе Росавиации.
Гусев считает, что сообщения о покинувших страну чиновниках может распространять западная разведка, чтобы разрушить доверие к власти в России.
Телеграм-канал «Пул Первого» и агентство «Белта» утверждают, что «в эти минуты» Лукашенко в подробностях рассказывает присутствующим на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу детали переговоров, по итогам которых основатель ЧВК Вагнера объявил о прекращении мятежа.
Они обещают скоро опубликовать эту информацию. Почему ее не публикуют сразу, не уточняется.
Накануне сообщалось, что дело о мятеже в отношении основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина все еще расследуют, хотя в Кремле говорили, что его прекратят.
Источник «Коммерсанта» в Генпрокуратуре РФ сообщал утром 26 июня, что постановление о возбуждении дела «пока не отменено». По его словам, для принятия иного решения «прошло слишком мало времени».
Дело о военном мятеже в отношении Пригожина возбудили 23 июня, после того как он объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК Вагнера. В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть из них пошла «маршем» на Москву. Вечером того же дня после переговоров с Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнера заявил, что его бойцы «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».
Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено
Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. В ходе расследования дела установлено, что его участники прекратили действия, направленные на совершение мятежа, говорится в сообщении.
Идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК Вагнера в действующие подразделения Вооруженных сил России. Об этом сообщили российские агентства со ссылкой Минобороны РФ.
Лукашенко заметил, что с учетом роли Беларуси в разрешении ситуации с военным мятежом в России должен высказаться на эту тему «в узком кругу».
Однако вместо того, чтобы говорить о действиях Пригожина, Лукашенко перешел к теме уехавших из страны белорусов, которые, по его словам, тоже «засуетились» на фоне мятежа в РФ.
«[Они] успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий „вооруженного мятежа“: надо же отчитываться», — утверждает Лукашенко.
Вот как это выглядит
В Минске началась встреча Александра Лукашенко с руководством военных и силовых структур, в которой также принимают участие политологи и журналисты.
Ожидается, что в ходе мероприятия Лукашенко раскроет подробности переговоров с Евгением Пригожиным, по итогам которых основатель ЧВК Вагнера фактически объявил о прекращении мятежа.
Пока Лукашенко рассуждает о мире, войне и цветных революциях.
«Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоёванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей», — в частности заявил он.
Представители американской разведки собрали подробную и точную картину планов мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, но США поделились разведданными об этом только с избранными союзниками, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, среди информации, которая оказалась в распоряжении разведки США, были планы того, где и как «вагнеровцы» будут продвигаться. Оставалось неизвестным лишь, когда Пригожин начнет мятеж. Предполагается, что лидер наемников решил действовать после того, как 10 июня Минобороны РФ потребовало от всех добровольцев подписать контракт с ведомством.
В США с разведданными о мятеже Пригожина были ознакомлены только самые высокопоставленные представители Белого дома, а также члены «Группы восьми» конгресса, у которых есть доступ к самым секретным документам разведки. Также Вашингтон поделился информацией с высокопоставленными британскими чиновниками, но не с союзниками НАТО на более широком уровне.
Александр Лукашенко готовится выступить с заявлением. Об этом накануне вечером сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.
Белорусское государственное агентство «Белта» отмечает, что Лукашенко сегодня «вручит генеральские погоны», а также ответит «на те самые вопросы, которые в воздухе и в обществе».
Мероприятие пройдет во Дворце Независимости. На него приглашены руководители военных и силовых структур, спецпоздразделений, а также политологи и журналисты.
ФСБ отчиталась о задержании 35-летнего жителя Нальчика, который, как утверждается, пытался уехать в Украину и вступить в одно из вооруженных формирований ВСУ. Об этом, пишет ТАСС, сообщил центр общественных связей ведомства.
По версии ФСБ, задержанный связался с членом военизированного подразделения, получил от него инструкции, купил медикаменты, в том числе обезболивающие, транквилизирующие и психотропные препараты, после чего попытался уехать в Украину через Беларусь.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к госизмене (часть 1 статьи 30 и статья 275 УК РФ).
ФСБ также распространила видео с задержанным. В ролике сотрудники ФСБ в масках и камуфляже заводят в здание ведомства мужчину с мешком на голове. На кадрах «допроса» задержанный признается, что собирался поехать в Украину, но его задержали по дороге в Москву. Он также говорит, что «повелся на всякую пропаганду», и благодарит ФСБ за то, что они его задержали.
Евросоюз принял одиннадцатый пакет санкций против России с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Главная мера — возможность запрещать экспорт европейских товаров в страны, которые перепродают их в Россию. Под особым наблюдением — Армения, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ, Турция и Китай. «Медуза» изучила, какие еще ограничительные меры вошли в новый пакет санкций.
По данным «Базы», железнодорожные пути в аннексированном Крыму были повреждены в результате подрыва.
Взрыв произошел на перегоне «Петрово-Владиславовка», с путей сошел первый вагон грузового поезда, пишет издание.
Ранее о том, что в Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, объявил глава администрации аннексированного полуострова Сергей Аксенов. По территории этого района проходит железнодорожная ветка Джанкой — Керчь.
В Крыму за последние недели несколько раз подрывали железнодорожные пути.
Во время мятежа Пригожина западные союзники просили Украину «не раскачивать лодку» и не наносить удары по России
Как сообщил CNN правительственный источник, после начала мятежа западные союзники связались с властями Украины «на различных уровнях» и призвали их не использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы нанести удары по объектам внутри России.
Такая рекомендация, по его словам, была связана с тем, что на Западе не хотели, чтобы Украина и ее союзники выглядели как помогающие Евгению Пригожину и угрожающие российскому суверенитету.
«Послание было таким: „Не раскачивайте лодку“», — сказал чиновник. При этом, отметил он, Киев призвали использовать открывшиеся в связи с мятежом Пригожина возможности на украинской территории.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, в том числе с применением трех ракет С-300. Украинские силы ПВО сбили две крылатые ракеты «Калибр» и семь беспилотников «Шахед». Кроме того, российская армия атаковала Украину с северного направления четырьмя дронами неустановленного типа. Все они были уничтожены.
- В течение суток россияне также нанесли 45 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- На лиманском, бахмутском и марьинском направлениях произошло 38 боевых столкновений. Войска РФ безуспешно наступали в районах Стельмаховки, Богдановки, Первомайского и Марьинки.
- На шахтерском направлении подразделения ВСУ освободили село Ровнополь Донецкой области.
- На запорожском и херсонском направлениях россияне стараются не допустить продвижения ВСУ.
- Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 12 артиллерийских подразделений на огневых позициях, район сосредоточения сил противника, а также два склада боеприпасов и три других важных целей россиян.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. По его словам, пострадавших нет.
На месте идут ремонтные работы, которые, как ожидается, затянутся на 4-8 часов. О причинах повреждения путей Аксенов не рассказал.
Самолет Пригожина приземлился на аэродроме под Минском
Как сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», бизнес-джет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), которым, как предполагается, пользуется основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи в 7:40.
В 7:58 на этом же аэродроме, обращает внимание «Беларускі Гаюн», судя по данным сервиса FlightRadar, совершил посадку еще один бизнес-джет, прибывший из Петербурга.
Накануне «Важные истории» и OCCRP сообщали, что бизнес-джет с бортовым номером RA-02795 на следующий день после мятежа ЧВК Вагнера совершил перелет из Ростова-на-Дону в Петербург. До этого этот самолет летал по городам, которые посещал Пригожин в мае и июне.
Бизнес-джет под своим старым регистрационным номером в 2019 году был включен в санкционный список США из-за связи с Пригожиным, в 2020 году он получил новую регистрацию.
В соцсетях появилось видео взрыва на трассе в Воронежской области во время движения колонны ЧВК Вагнера в сторону Москвы
Ролик, опубликованный в тиктоке, в частности, распространил телеграм-канал Baza. Судя по данным записи видеорегистратора, взрыв сняли 24 июня в 10:41 по местному времени. Как сообщают «Важные истории», местность на видео похожа на ландшафт на снимках Google Street View, сделанными в 2018 году возле села Бугаевка Воронежской области.
Село Бугаевка расположенно на границе с аннексированной ЛНР, именно через это село наемники ЧВК Вагнера зашли в регион 24 июня во время вооруженного мятежа.
Власти Воронежской области сообщили утром 24 июня, что по территории региона появилась колонна военной техники. Телеграм-канал Astra писал, что по колонне ЧВК Вагнера нанесли удар, из-за чего якобы погибли два наемника (другие источники это не подтверждают).
24 июня телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятое, как утверждается, на трассе рядом с пограничным пунктом пропуска в Бугаевке. На записи виден поврежденный автомобиль. О владельцах автомобиля ничего не сообщалось.
В день мятежа ЧВК Вагнера в районе села Кантемировка, расположенного в 14 километрах от Бугаевки, наемники сбили самолет Ил-22, его экипаж погиб. Это произошло около 10 часов утра — примерно в то же время, что и удар авиации на трассе.
После обращения россиянам показали кадры с рабочего совещания Путина с руководителями силовых ведомств РФ, в том числе с министром обороны Сергеем Шойгу.
«Собрал вас для того, чтобы поблагодарить вас за проделанную работу в течение этих нескольких суток и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», — сказал Путин на 34-секундной записи с совещания, которую транслировал телеканал «Россия 24».
Вечером 26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, в ходе которого прокомментировал вооруженный мятеж, который организовал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
Среди прочего Путин заявил, что наемников попытались использовать втемную. Он предложил бойцам «группы Вагнера» подписать контракт с Минобороны РФ или другими силовыми органами, вернуться к родным или уйти в Беларусь.