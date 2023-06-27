Война Четыреста восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Лукашенко в ходе мероприятия в Минске заявил, что попросил не делать из него героя. По его словам, которые приводит «Белта», в ситуации с военным мятежом в России «нет героев».

«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте», — цитирует Лукашенко агентство. О столкновении каких людей идет речь из этой цитаты, неясно.