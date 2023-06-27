«Вы фактически остановили гражданскую войну». Путин выступил перед военными с крыльца Грановитой палаты в Кремле

Президент России Владимир Путин выступил перед военными с крыльца Грановитой палаты в Кремле. Об этом сообщили государственные агентства ТАСС и РИА Новости. Оно было посвящено мятежу ЧВК Вагнера.

В эфире «России-24» и Первого канала на момент публикации новости выступление показано не было. Его показывал Mash в своем телеграм-канале, а затем появилось и официальное видео.

Путин выступил перед силовиками в Кремле Meduza

В обращении Путин сказал, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну. «В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — сказал Путин.

Он отметил, что погибшие летчики с честью выполнили свой долг.

«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи. Летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», — заявил президент России. После этого Путин объявил минуту молчания.

Выступление Путина длилось чуть более трех минут. Оно завершилось гимном России и оружейными залпами.

Вечером 26 июня Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам страны в связи с мятежом основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Путин поблагодарил россиян за «выдержку, сплоченность и патриотизм» и заявил, что мятеж «в любом случае был бы подавлен». Путин призвал бойцов «группы Вагнера» подписать контракт с Минобороны РФ или другими силовыми органами, вернуться к родным или уйти в Беларусь.

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