Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки

У Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки, заявил глава ведомства Виктор Золотов на встрече с журналистами. Его слова передает РИА Новости.

По словам Золотова, этот вопрос уже «обсуждали с президентом».

Что еще сказал глава Росгвардии:

Работу силовых структур во время военного мятежа можно оценить как великолепную.

Быстрое продвижение «Вагнера» по стране объяснимо концентрацией сил у Москвы.

Золотов постоянно был на связи с Путиным во время мятежа.

Любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены.

«Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы».

Мятеж был подготовлен спецслужбами Запада, потому что они о нем знали за несколько недель до его начала.

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