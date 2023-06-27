Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки
Источник: РИА Новости
У Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки, заявил глава ведомства Виктор Золотов на встрече с журналистами. Его слова передает РИА Новости.
По словам Золотова, этот вопрос уже «обсуждали с президентом».
Что еще сказал глава Росгвардии:
- Работу силовых структур во время военного мятежа можно оценить как великолепную.
- Быстрое продвижение «Вагнера» по стране объяснимо концентрацией сил у Москвы.
- Золотов постоянно был на связи с Путиным во время мятежа.
- Любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены.
- «Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы».
- Мятеж был подготовлен спецслужбами Запада, потому что они о нем знали за несколько недель до его начала.