«Украинская правда» и «Цензор.нет»: бойцов ЧВК «Вагнер» в Минск выманила СБУ, чтобы потом переправить их на Украину Но операция провалилась из-за предательства в окружении Зеленского

КГБ, НГТРК Республики Беларусь / AP / Scanpix / LETA

Поездка бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины, которая в итоге сорвалась из-за утечки информации на самом высоком уровне. Такую версию событий на своей странице в фейсбуке со ссылкой на собственные источники изложил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Аналогичную историю рассказали источники «Украинской правды» в спецслужбах.

О задержании 33 россиян в Белоруссии стало известно 29 июля. Власти страны назвали их бойцами ЧВК «Вагнер» и заявили, что они приехали для участия в массовых беспорядках, которые оппозиция якобы запланировала после президентских выборов. Посольство РФ в Белоруссии называло россиян сотрудниками частного охранного предприятия, которые транзитом ехали на работу по контракту за границу. 14 августа 32 из 33 задержанных были высланы из Белоруссии в Россию (у 33-го был белорусский паспорт, поэтому он остался в стране). Украина требовала выдачи задержанных россиян ей. По данным СМИ, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов.

По данным источников, ГРУ и Минобороны якобы еще более года назад начали проведение операции, целью которой было выманить на Украину россиян, участвовавших в боевых действиях на Донбассе — потом их планировалось использовать для обмена пленными с Россией.

Сотрудники СБУ связались с бойцами под видом работодателей из Венесуэлы и предложили им охранять нефтяные объекты. Согласно плану, утверждают источники «Украинской правды» и «Цензор.нет», они должны были вылететь из Минска в Стамбул 25 июля, а в небе над Украиной самолет должен был совершить экстренную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров (его роль должен был исполнять агент СБУ). После этого россиян бы задержали.

По данным «Украинской правды» и «Цензор.нет», 24 июля о завершающей фазе операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому в ходе совещания, на котором присутствовали несколько человек. Один из них — руководитель офиса президента Андрей Ермак — попросил перенести операцию на несколько дней: он заявил, что задержание россиян помешает очередному перемирию в Донбассе, запланированному на 27 июля. После этого Зеленский якобы поручил перенести операцию на 30 июля; на это время россиян разместили в санатории под Минском. 29 июля их задержали — источники «Украинской правды» утверждают, что к этому моменту информация об операции попала к ФСБ России.

3 августа начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба на новом совещании у Зеленского отчитался о провале операции и заявил о предательстве, потребовав начать расследование и проверить всех присутствовавших на предыдущем совещании на полиграфе. Зеленский, пишут «Украинская правда» и «Цензор.нет», проверку начинать не стал, а самого Бурбу уволил.

О том, что поездка россиян в Белоруссию была организована СБУ, еще 6 августа писала «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах. В версии «КП» с версиями Бутусова и «Украинской правды» совпадала одна значительная деталь — российское издание также писало, что бойцам «Вагнера» первоначально бронировали билеты на 25 июля, а затем им сообщили, что билеты перебронируют на 30 июля, а их самих разместили в санатории.

При этом, по данным «Комсомольской правды», о россиянах белорусским спецслужбам сообщила сама СБУ. Целью провокации, писало издание, было ухудшение отношений между Россией и Белоруссией, а не задержание самих бойцов ЧВК «Вагнер». «КП» также сообщала, что вербовка велась от имени дочерней компании «Роснефти» — ее сотрудниками представлялись агенты СБУ. «Роснефть» выпустила специальный пресс-релиз, в котором подчеркивалось, что ее сотрудники не имеют отношения к инциденту.

Пересказал Григорий Левченко