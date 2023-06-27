Госдума выразила благодарность президенту «за позицию, за то, что он сделал». Депутаты аплодировали Путину и Лукашенко

Заседание Госдумы России 27 июня началось с аплодисментов в знак благодарности президенту Владимиру Путину «за позицию, за то, что он сделал», а также Александру Лукашенко «за помощь, которую он оказал», сообщает РБК.

С соответствующим предложением выступил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Он поблагодарил Путина, Лукашенко и всех своих коллег за то, что они продемонстрировали «единство действий, политической воли и решительности», пишет РБК.

Предложение Зюганова поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Предлагаю присоединиться к предложению Геннадия Андреевича Зюганова, его словам, которые он уже высказал, благодарности нашему президенту за позицию, за то, что он сделал, и за помощь, которую оказал Александр Григорьевич Лукашенко», — заявил Володин.

После аплодисментов, уточняет издание, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов затронул тему бегства «высокопоставленных руководителей» из России 24 июня. В свою очередь Володин попросил главу комитета Госдумы по безопасности выяснить, кто из госслужащих уезжал из страны на фоне вооруженного мятежа ЧВК Вагнера.

«Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал. Это действительно должно быть наказуемо», — заявил спикер Госдумы.

Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начал свой «марш справедливости», в рамках которого ЧВК, вероятно, намеревалась дойти до Москвы. К утру следующего дня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону и дошла до Липецкой области. По словам Пригожина, его наемникам до Москвы оставалось 200 километров. «Марш» завершился договоренностью между Пригожиным и российскими властям, в рамках которой наемники, решившие остаться в ЧВК Вагнера, смогут «уйти в Беларусь».

Считается, что важную роль в финальном этапе переговоров сыграл Александр Лукашенко, поскольку Пригожин настаивал на участии в переговорном процессе «первых лиц», но Путин с ним общаться не хотел.

Читайте также

«Путина не было нигде» «Медуза» выяснила, как Кремль пытался договориться с Пригожиным во время мятежа — и зачем для этого понадобился Лукашенко

Читайте также

«Путина не было нигде» «Медуза» выяснила, как Кремль пытался договориться с Пригожиным во время мятежа — и зачем для этого понадобился Лукашенко