Война Четыреста восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Ялты, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

По версии следствия, жители 1980 и 1983 годов рождения «инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины». Они, как утверждает ФСБ, передавали ему сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму.

ФСБ также заявляет, что задержанные «предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил РФ в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных объектов» на территории полуострова.

Против задержанных возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет лишения свободы.

На видео, которое публикует РИА Новости, сотрудники ФСБ задерживают двух мужчин, которые рыбачат, один из них говорит: «За что?»