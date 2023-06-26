Война Четыреста восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 июня читайте здесь, а фотографии предыдущего дня войны смотрите тут.
Главные новости:
- Минобороны РФ показало видео с Шойгу впервые после мятежа Пригожина. Провоенный российский телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что видео, скорее всего, было записано до мятежа.
- В Москве, Московской и Воронежской областях снят режим контртеррористической операции.
- Уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.
- ФСБ сообщила о задержании жителя Амурской области по делу о госизмене.
- Глава Курской области заявил, что регион был готов «противодействовать заходу» мятежников. Губернатор ранее сам проходил подготовку в ЧВК Вагнера
После окончания «марша справедливости», объявленного главой ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, российские власти стремятся показать, что такой результат завершения мятежа — их заслуга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «ситуацию» удалось разрешить «без дальнейших потерь» и «повышения уровня напряженности». При этом гораздо меньше внимания уделяется потерям, которые, предположительно, понесло Минобороны, и ущербу, нанесенному инфраструктуре российских городов, куда зашли вагнеровцы.
Совет ЕС согласовал увеличение размера Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине
Министры иностранных дел стран ЕС одобрили увеличение размера фонда на 3,5 миллиарда евро, теперь «общий финансовый потолок фонда» составляет более 12 миллиардов евро.
«Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров», — говорится в сообщении.
«Страна столкнулась с очередным вызовом. Члены правительства находились на своих рабочих местах». Премьер-министр Мишустин — о мятеже ЧВК Вагнера
Михаил Мишустин во время во время совещания с вице-премьерами заявил, что правительство действовало «четко» и на всех уровнях сохраняло «стабильную ситуацию».
Американский журналист Патрик Ланкастер опубликовал видео с Пригожиным, снятом вечером 24 июня в Ростове-на-Дону. В этот момент основатель ЧВК Вагнера покидал город на внедорожнике. Журналист спросил у Пригожина, как он оценивает итоги дня.
«Нормальный результат. Всех взбодрили», — говорит Пригожин.
ФСБ сообщила о задержании двух жителей Ялты, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами
По версии следствия, жители 1980 и 1983 годов рождения «инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины». Они, как утверждает ФСБ, передавали ему сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму.
ФСБ также заявляет, что задержанные «предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил РФ в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных объектов» на территории полуострова.
Против задержанных возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет лишения свободы.
На видео, которое публикует РИА Новости, сотрудники ФСБ задерживают двух мужчин, которые рыбачат, один из них говорит: «За что?»
Запорожская область
«Монстр, созданный Путиным в лице „Вагнера“, кусает своего создателя». Боррель — о мятеже Пригожина
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что мятеж наемников ЧВК Вагнера показывает трещины в военной машине России. Об этом он сказал в Люксембурге в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС, передает Reuters.
«Политическая система демонстрирует хрупкость, а военная мощь дает трещину», — приводит агентство слова Борреля.
Он также назвал тревожным то, что Россия, являясь ядерной державой, «может войти в фазу политической нестабильности».
«Монстр, которого Путин создал в лице „Вагнера“, кусает его сейчас, монстр действует против своего создателя», — заключил Боррель.
МВД Украины сообщает, что в результате обстрелов Херсонской области ранены четыре человека
По данным ведомства, российские войска обстреляли село Бургунка, ранения получили 69-летний мужчина и 19-летняя беременная девушка.
В результате удара по поселку Казацкое Каховского района ранена 75-летняя женщина. Повреждены здание школы и частные дома.
Кроме того, в результате обстрела поселка Антоновка ранен 21-летний местный житель.
Илья Яшин написал открытое письмо президенту Чехии, предложившему спецслужбам «пристально» следить за россиянами на Западе
Письмо опубликовано в чешском издании Denik N.
Знаете, господин Президент… Может, я и правда романтик, но искренне верю в европейские ценности. Я верю, что люди равны и что все заслуживают справедливого отношения. Что каждого надо судить по его поступкам, а не «за компанию». Верю, что в свободном обществе спецслужбы не станут брать человека под контроль из-за его национальности. Верю, что моя страна сможет избавиться от гнета диктатуры — как смогла однажды ваша и многие другие европейские страны Свободного мира. Верю, что Россия и Европа могут жить в мире и добрососедстве.
За эту свою веру я и сижу в путинской тюрьме. Ведь Путин вбивает в головы моих соотечественников, что Европа — это враг, а ее лидеры — русофобы. Пожалуйста, не помогайте Путину убеждать в этом россиян и будьте справедливы к моему народу.
Поверьте, мы не страна убийц. Мы страна, где убийцы захватили власть.
Источники РИА Новости и ТАСС в Генпрокуратуре также сообщают, что уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено.
Тем временем местонахождение самого Пригожина до сих пор неизвестно.
Германия возражает против планов Еврокомиссии использовать часть прибыли, полученной от замороженных активов Банка России, для восстановления Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников немецкого правительства.
Как отметил представитель МИД Германии, Москве «придется заплатить» за ущерб, который она нанесла Украине, и Берлин делает все возможное «в рамках закона», чтобы найти и заморозить активы российских граждан и компаний, находящихся под санкциями. Но идея использовать российские средства для восстановления Украины подняла «сложные финансовые и юридические вопросы».
Другой немецкий чиновник считает, что если ЕС использует замороженные деньги ЦБ РФ или воспользуется доходами от их инвестирования, то это создаст прецедент в том числе для Польши, которая требует от Берлина возместить ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» со ссылкой на свои источники пишет, что поездка министра обороны Сергея Шойгу в группировку войск «Запад», предположительно, состоялась еще до начала мятежа Пригожина.
Видео о поездке Шойгу пресс-служба Минобороны РФ опубликовала сегодня утром.
«Коммерсант»: Пригожин остается под следствием по делу о мятеже
На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК РФ) в отношении Евгения Пригожина не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Об этом пишет «Коммерсант».
О том, что дело против Пригожина будет прекращено, сообщал вечером 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официально Генпрокуратура не объявляла, что дело прекращено.
Источник «Коммерсанта» в Генпрокуратуре сообщил, постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, расследование продолжается. По словам собеседника издания, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.
ФСБ сообщила о задержании жителя Амурской области по делу о госизмене
Задержанный — уроженец Львовской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Спецслужба утверждает, что подозреваемый «осуществил более десяти переводов личных денежных средств» для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники «в целях ее использования против ВС России».
Режим КТО снят и в Воронежской области, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли удар по Запорожской области, использовав шесть зенитных управляемых ракет. Российская армия также нанесла по территории Украины 33 авиационных удара и совершила более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- Основные усилия армии РФ сосредоточены на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях. В течение суток там произошло 36 боевых столкновений;
- На бахмутском направлении российские силы вели безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки;
- На запорожском и херсонском направлениях российские войска пытаются не допустить продвижения ВСУ;
- Авиация ВСУ за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Режим КТО также вводился в Воронежской области, о его отмене пока не сообщалось.
В Москве и Подмосковье отменен режим «контртеррористической операции», сообщили в Национальном антитеррористическом комитете
В Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима «контртеррористической операции»
Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Выпускной для школьников проведем 1 июля. Еще раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание», — говорится в посте мэра.
В ночь на 26 июня российские войска атаковали Одесскую область ракетами «Калибр» и дронами-камикадзе, заявила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
По ее словам, две ракеты были сбиты на подлете в прибрежную зону. Из-за взрывной волны во время работы ПВО повреждены окна в двух многоквартирных домах.
Минобороны РФ показало видео с Шойгу впервые после мятежа Пригожина
В видео, как утверждается, показано посещение министром обороны «передового пункта управления одного из объединений „Западной“ группировки войск».
Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова и провел совещание с командирами, заявило Минобороны.
Когда именно было снято видео, не уточняется.