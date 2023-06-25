Война Четыреста восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 июня читайте здесь.
Власти Воронежской и Липецкой области, в свою очередь, сообщили о возобновлении штатного движения автобусов.
В Воронежской области все рейсы выполняются по расписанию, в Липецкой, по утверждению властей, «почти».
Также восстановлено движение по трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом, заявил мэр Таганрога Андрей Фатеев.
Пока еще сохраняются ограничения на трассе М-4 в Московской и Тульской областях.
В Калужской области начали снимать ограничения на движение автомобилей
«Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения», — заявил губернатор Вячеслав Шапша.
Разведка США предупреждала Конгресс о том, что Евгений Пригожин готовит вооруженный мятеж
Как пишет CNN со ссылкой на три источника в разведке, в начале недели лидеры Конгресса были поставлены в известность о перемещениях подразделений ЧВК Вагнера и скоплении военной техники подразделений Пригожина у границ России.
По словам источников телеканала, Пригожин готовился к мятежу, накапливая вооружение и боеприпасы, о чем представители разведки и сообщили конгрессменам. Источники CNN отмечают, что цели действий Пригожина не были до конца понятны.
Один из собеседников CNN заявил, что, по мнению американских чиновников, заявления Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов у ЧВК Вагнера могли быть «преднамеренной ложью», призванной заложить основу для «потенциального вызова военному руководству России».
Другой собеседник добавил, что мятеж произошел «очень быстро» и было трудно понять, насколько серьезны были угрозы Евгения Пригожина российским военным.
Чем завершился мятеж:
- Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера возвращается в полевые лагеря. После этого наемники покинули Ростов-на-Дону.
- Песков сказал, что уголовное преследование Пригожина будет прекращено, а он сам «уйдет» в Беларусь.
- Бойцов ЧВК Вагнера, принимавших участие в мятеже, власти РФ пообещали не преследовать.
- Понедельник в Москве останется нерабочим днем.
- Режим КТО, введенный в Москве, Московской области и в Воронежской области продолжает действовать. Песков пообещал, что его отменят «в ближайшее время».
Главное событие вчерашнего вечера — неожиданное завершение мятежа Евгения Пригожина. Вот что об этом можно почитать на «Медузе»
- Цепочка заявлений Пригожина: от начала мятежа до его завершения.
- Фотографии: как ЧВК уходила из Ростова-на-Дону
- Видео: Ростовчане провожают зачинщиков мятежа как героев.
- Карта «Медузы»: как продвигался марш на Москву.
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