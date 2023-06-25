Война Четыреста восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Разведка США предупреждала Конгресс о том, что Евгений Пригожин готовит вооруженный мятеж

Как пишет CNN со ссылкой на три источника в разведке, в начале недели лидеры Конгресса были поставлены в известность о перемещениях подразделений ЧВК Вагнера и скоплении военной техники подразделений Пригожина у границ России.

По словам источников телеканала, Пригожин готовился к мятежу, накапливая вооружение и боеприпасы, о чем представители разведки и сообщили конгрессменам. Источники CNN отмечают, что цели действий Пригожина не были до конца понятны.

Один из собеседников CNN заявил, что, по мнению американских чиновников, заявления Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов у ЧВК Вагнера могли быть «преднамеренной ложью», призванной заложить основу для «потенциального вызова военному руководству России».

Другой собеседник добавил, что мятеж произошел «очень быстро» и было трудно понять, насколько серьезны были угрозы Евгения Пригожина российским военным.