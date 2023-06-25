В Воронежской области повреждены 19 домов из-за перестрелки во время прохождения колонны ЧВК Вагнера. Baza сообщила, что наемники сбили два вертолета и самолет

В результате перестрелки, которая произошла 24 июня около села Елизаветовка в Воронежской области во время прохождения колонны ЧВК Вагнера, повреждения получили 19 домовладений. Об этом сообщил глава Павловского района Максим Янцов.

«Угрозы для целостности домов или надворных построек нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Была ли это перестрелка бойцов ЧВК Вагнера и Минобороны РФ, он не уточнил.

Утром 24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что вооруженные силы РФ проводят на территории региона «необходимые оперативно-боевые мероприятия» в рамках «контртеррористической операции». СМИ и телеграм-каналы публиковали видео, на которых слышна стрельба.

Предупреждение. На видео есть мат.

Телеграм-канал Baza также сообщил, что наемники ЧВК Вагнера якобы сбили в Воронежской области «как минимум два вертолета и один самолет». По информации канала, первый самолет был сбит во время боестолкновения у Елизаветовки около 5 утра 24 июня. Второй вертолет подбили у села Филимонов Богучаровского района около 9 утра. Еще через час в районе села Кантемировка был сбит самолет.

По сведениям Baza, в результате падения самолета погибли четыре человека — трое погибших были в самом самолете, еще один член экипажа успел выпрыгнуть, но его парашют не раскрылся.

Официального подтверждения этой информации нет.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что утром 24 июня ЧВК Вагнера заняла некоторые военные объекты в Воронеже. Источник «Русской службы Би-би-си» говорил о «всех ключевых объектах». В Воронежской области ввели режим «контртеррористической операции».

25 июня губернатор Александр Гусев сообщил, что подразделения ЧВК покидают Воронежскую область. Он пообещал снять все введенные в регионе ограничения «после окончательного разрешения ситуации».

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