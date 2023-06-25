The New York Times и The Washington Post: американская разведка заранее знала, что Пригожин готовит мятеж

Американская разведка еще 21 июня сообщила военным и высокопоставленным представителям Белого дома о том, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин готовится устроить бунт против военного руководства страны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой американских чиновников.

По информации The Washington Post, разведка США получила информацию о планах Пригожина в середине июня. Точных данных о том, что собирается делать руководитель ЧВК Вагнера, и сроков реализации этих планов у США не было. «Было достаточно сигналов, чтобы иметь возможность сообщить руководству о том, что что-то происходит», — сказал один из чиновников.

The New York Times со ссылкой на одного из собеседников отмечает, что в последние две недели существовала «высокая обеспокоенность» по поводу того, что может произойти в России — останется ли Владимир Путин у власти и как любая нестабильность повлияет на контроль за российским ядерным арсеналом.

Представители разведки США и других стран Запада видели признаки того, что Пригожин собирается «бросить вызов» военному руководству России, сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке. В частности, они предупреждали конгрессменов о «перемещении и наращивании» оружия «вагнеровцев» у границы России.

The New York Times отмечает, что в отличие от событий в конца 2021 года, когда американская разведка рассекретила информацию о подготовке Россией полномасштабного вторжения в Украину, сейчас спецслужбы не делали этого. По словам американских чиновников, они допускали, что подобная информация может дать Владимиру Путину повод обвинить Запад в организации государственного переворота. Кроме того, американские власти не были заинтересованы в том, чтобы помочь российскому президенту избежать «серьезного» удара.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении удара по лагерю наемников ЧВК Вагнера. После этого он объявил, что его бойцы отправляются «разбираться» с «беспределом» в России. Следующим утром вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону и отправились в Москву. Пригожин требовал выдать наемникам министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о военном мятеже. Владимир Путин назвал происходящее предательством и изменой.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко объявила о его переговорах с Пригожиным, в ходе которых руководитель ЧВК согласился остановить движение наемников в сторону Москвы. Сам Пригожин сообщил, что наемники «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». После этого в Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он уедет в Беларусь.

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