Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что в России нужен закон о ЧВК. Он считает, что вагнеровцы «ничего предосудительного не делали»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний. Об этом он сказал «Ведомостям».

По его словам, сейчас в Госдуме продолжают работать по всем направлениям деятельности вооруженной структуры государства, а ЧВК являются одной из ее компонентов.

Депутат считает, что участники ЧВК Вагнера, которые были в Ростове-на-Дону, «ничего предосудительного не делали», так как «выполняли приказы своего командования. По его мнению, они «никого не обижали, ничего не ломали» и к ним ни у кого нет претензий — «ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов».

Картаполов отметил, что на сегодняшний день судьба самой ЧВК Вагнера до конца не определена. При этом он считает, что запрещать ее не нужно.

«За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК. Иосиф Виссарионович [Сталин] говорил, что дети за родителей не отвечают. Тот, кто поднял мятеж, тот и должен отвечать. У нас привыкли рубить все под корень», — сказал депутат, добавив, что ЧВК Вагнера — самое боеспособное подразделение в России, и «разогнать» его будет «лучшим подарком» для НАТО и Украины.

За последние годы в России предпринималось несколько попыток узаконить ЧВК. В марте 2022 года партия «Справедливая Россия — За правду» подготовила соответствующий законопроект, но его не поддержало правительство. По словам лидера партии Сергея Миронова, правительство заявило, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции России, которая запрещает деятельность организаций, направленных на смещение конституционного строя России.

23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении удара по лагерю наемников. После этого он объявил, что его бойцы едут «разбираться» с «беспределом» в России. Следующим утром вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону и отправились в Москву. Вечером 24 июня Пригожин объявил, что после переговоров с Александром Лукашенко наемники «разворачивают свои колонны» и «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

В начале июня министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому, все российские добровольческие формирования должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны. Пригожин в ответ говорил, что ЧВК Вагнера делать этого не будет.

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