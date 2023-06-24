Самолет президента России вылетел из Москвы и пропал с радаров в районе Твери. В Кремле утверждают, что Путин никуда не улетал

Самолет президента России Владимира Путина, оснащенный оборудованием для управления армией, вылетел из Москвы и пропал с радаров в районе Твери, сообщают «Важные истории» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Специальный борт Ил-96-300ПУ (пункт управления) вылетел из аэропорта Внуково в направлении Санкт-Петербурга в 14:16 по московскому времени. Пункт назначения полета указан не был. В районе Твери самолет пропал из трекинговой системы.

В Тверской области находится одна из резиденций Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин не вылетал в Санкт-Петербург, а незадолго до этого Песков утверждал, что президент работает в Кремле.

Телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимние, что, согласно данным Flightradar, как минимум три борта специального летного отряда «Россия» отправились из Москвы в Санкт-Петербург 24 июня. Центр «Досье» пишет, что среди вылетевших самолетов был ТУ-214ПУ, также с оборудования для управления армией — он исчез из трекинговой системы на подлете к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Источник телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» заявил, что органы госуправления могут перевести в Санкт-Петербург в связи с угрозой захвата Москвы силами ЧВК Вагнера.

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