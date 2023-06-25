Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пока не на связи. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе Пригожина.

«Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи», — сказали журналисту издания в ответ на запрос.

О местонахождении Пригожина публично ничего не известно с вечера 24 июня. Тогда появилось видео, на котором основатель ЧВК Вагнера уезжает из Ростова-на-Дону на автомобиле.

Пресс-служба Пригожина регулярно публикует его публичные заявления, в том числе аудио- и видеоосообщения. Последнее аудиосообщение от Пригожина опубликовано в канале пресс-службы вечером 24 июня, где основатель ЧВК рассказал, что вагнеровцы «разворачивают» свои колонны и уходят «в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении удара по лагерю наемников ЧВК Вагнера. После этого он объявил, что его наемники едут «разбираться» с «беспределом» в России. Следующим утром вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону и отправились в Москву. Вечером пресс-служба Александра Лукашенко объявила о его переговорах с Пригожиным, в ходе которых руководитель ЧВК согласился остановить движение наемников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он уедет в Беларусь.

Читайте также

Итоги мятежа. ЧВК Вагнера покидает российские регионы, но где сам Пригожин, неизвестно Что мы знаем к утру 25 июня

Читайте также

Итоги мятежа. ЧВК Вагнера покидает российские регионы, но где сам Пригожин, неизвестно Что мы знаем к утру 25 июня