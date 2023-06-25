Итоги мятежа. ЧВК Вагнера покидает российские регионы, но где сам Пригожин, неизвестно Что мы знаем к утру 25 июня

ЧВК Вагнера покидают Ростов-на-Дону вечером 24 июня AFP / Scanpix / LETA

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила об окончании переговоров с Евгением Пригожиным. Они длились в течение всего дня и проводились по согласованию с Владимиром Путиным. По их итогам Пригожин принял предложение Лукашенко остановить движение наемников по территории России и предпринять «дальнейшие шаги по деэскалации напряжения». Вскоре сам Пригожин заявил, что вагнеровцы «разворачивают свои колонны» и уходят «в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

В Кремле заявили, что уголовное дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам руководитель ЧВК «уйдет» в Беларусь. О том, чем он там будет заниматься, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сообщил. Гарантией того, что Пригожин уедет в Беларусь представитель Кремля назвал слово президента России, ранее обвинившего бизнесмена в «предательстве» и «измене». Сам Путин пока не комментировал завершение «марша справедливости» Пригожина. Песков также заявил, что вагнеровцев, участвовавших в мятеже, не будут преследовать, так как учтут «их заслуги на фронте». Часть бойцов, если захотят, подпишут контракты с Минобороны РФ.

Боцйы ЧВК Вагнера начали покидать Ростов-на-Дону. Город покинул и Евгений Пригожин. На опубликованном видео он уезжает на внедорожнике, стоящие рядом люди провожают его аплодисментами. Утром 25 июня колонны ЧВК Вагнера начали покидать Воронежскую область. Телеграм-канал Fightbomber утверждает, что военный аэродром Миллерово в Ростовской области, аэродром в Ростове-на-Дону и передовой командный пункт ВКС России в области все еще находятся под контролем ЧВК Вагнера. Подтверждения этой информации нет. Где сейчас находится Пригожин, неизвестно.

В Волгограде вечером 24 июня задержали политолога и публициста Михаила Серенко. Как сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на родственников Серенко, в районе 10 вечера в его квартиру ворвались шесть вооруженных мужчин и следователь. «Следователь зачитал что-то якобы о том, что пришел якобы в связи с уголовным делом о мятеже ЧВК Вагнера. И якобы Михаил ему поспособствовал. Это полный бред!» — рассказала жена политолога. Позже Серенко сообщил, что его отпустили, он проходит свидетелем по делу о мятеже.

Региональные власти начали снимать часть ограничений, введенных из-за мятежа Пригожина. Власти Воронежской и Липецкой области сообщили о возобновлении штатного движения автобусов. Восстановлено движение по трассе между Таганрогом и Ростовом-на-Дону. Сняты также ограничения на трассах в Краснодарском крае и Калужской области. В мэрии Ростов-на-Дону также сообщили, что техника вагнеровцев повредила более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна в городе. Власти пообещали отремонтировать их за два дня.

При этом режим «контртеррористической операции», введенный в Москве, Подмосковье и Воронежской области, продолжает действовать. Дмитрий Песков заявил, что режим «КТО» отменят «в самое ближайшее время», но точную дату не назвал. Власти Москвы решили не отменять выходной, назначенный накануне на 26 июня.

Бойцы чеченского батальона «Ахмат» возвращаются из Ростовской области в Украину. Об этом утром 25 июня сообщил командир подразделения Апты Алаудинов. Накануне бойцов «Ахмата» отправили в Ростов-на-Дону «для проведения контртеррористической операции против участников мятежа».

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Мятеж Пригожина закончен. ЧВК Вагнера ушла из Ростова-на-Дону Фотографии

Российские провоенные и пропагандистские каналы сообщили о потерях Минобороны РФ в результате мятежа. Близкий к ведомству телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что погибли более 20 летчиков, которые находились на бортах сбитых ЧВК самолетов и вертолетов. По данным канала, речь идет о семи вертолетах и самолетах. «Патриотическое» издание Readovka пишет о 15 погибших, среди которых восемь человек, находившихся на борту воздушного пункта управления на базе самолета Ил-18. Телеграм-канал Fightbomber, сообщавший во время мятежа о сбитых летательных аппаратах, объявил о 13 погибших. Официально ни о сбитых вертолетах и самолетах, ни о погибших не сообщалось.

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова утверждает, что под Воронежем вагнеровцы сбили Ил-22, на борту которого находились десять человек. По ее словам, в штабе Южного военного округа Пригожина спросили, зачем это было сделано, ведь этот самолет не наносит ударов. Пригожин якобы ответил, что «дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал». Куксенкова также заявила, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов рублей компенсации родственникам погибших летчиков.

Американские СМИ сообщают, что разведка США знала о планах Пригожина, но не стала сообщать об этом Путину. По информации The New York Times, разведка еще 21 июня сообщила высокопоставленным представителям Белого дома о том, что руководитель ЧВК Вагнера готовится устроить бунт против военного руководства страны. Точных данных о том, что собирается делать Пригожин, у американских спецслужб не было.

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