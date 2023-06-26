«Это борьба внутри российской системы». Байден заявил, что США не причастны к мятежу Пригожина

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти не имеют отношения к 24-часовому мятежу ЧВК Вагнера.

«Мы ясно дали понять, что мы не причастны, мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы», — сказал Байден, выступая в Белом доме в Вашингтоне (цитата по CNBC).

Президент США добавил, что следил за событиями в России вместе с командой по национальной безопасности и обсуждал по зуму с ключевыми союзниками. По его словам, союзники решили, что не дадут президенту РФ Владимиру Путину предлога, чтобы обвинить в случившемся Запад или НАТО.

«Пока очень рано делать однозначный вывод о том, куда это движется. Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть», — сказал Байден.

Президент США добавил, что в выходные подробно говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его, что вне зависимости от ситуации в России США продолжат поддерживать оборону, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Байден заявил, что поручил команде по национальной безопасности «ежечасно докладывать» ему о ситуации в России и подготовиться к различным сценариям, пишет РИА Новости.

Байден впервые высказался о мятеже главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Президент США намерен провести 26 июня новые телефонные консультации с лидерами стран Запада, чтобы убедиться, что они придерживаются одних и тех же позиций.

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