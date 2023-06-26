Консульства Латвии перестали принимать любые заявления на визы от россиян «в связи с непредсказуемым развитием событий в России»

Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что дипломатические и консульские представительства Латвии в других странах, начиная с 26 июня, прекратили принимать любые виды визовых заявлений от граждан России.

В сообщении МИД сказано, что власти Латвии приняли такое решение «в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России». В ведомстве отметили, что рассмотрят все визовые заявления, которые начали обрабатывать до 25 июня.

В сообщении ничего не говорится о выдаче или продлении виз в миграционной службе на территории страны.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил ранее, что Латвия не будет выдавать россиянам гуманитарные или другие визы «в связи с событиями в России». Он сделал такое заявление 24 июня, когда наемники ЧВК Вагнера в ходе мятежа заняли Ростов-на-Дону и пошли на Москву.

После полномасштабного вторжения России в Украину Латвия практически перестала выдавать визы и виды на жительство гражданам России. При этом некоторые россияне, в том числе журналисты независимых изданий, после начала войны смогли въехать в Латвию по долгосрочным национальным визам.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. Тогда же Латвия, Литва, Эстония и Польша закрыли въезд по туристическим визам для россиян. Позже к ограничениям присоединилась Финляндия.

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