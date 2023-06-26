Бронетехника ЧВК Вагнера у штаба Южного военного округа. Ростов-на-Дону, 24 июня 2023 года Reuters / Scanpix / LETA

В ночь на 24 июня отряды ЧВК Вагнера без видимого сопротивления вошли в Ростов-на-Дону под руководством Евгения Пригожина, который накануне объявил, что наемники идут «разбираться» с российским военным руководством и «беспределом» в стране.

Бойцы ЧВК заблокировали несколько центральных кварталов города, в том числе Пушкинскую улицу, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). На этой и соседних улицах они разместили военную технику, в том числе два танка (корреспондент «Радио Свобода» насчитал три танка). Один поставили в воротах здания ростовского цирка — напротив отдела полиции № 4, еще один — у штаба ЮВО. Там позже прошли переговоры основателя ЧВК с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замглавы Генштаба Владимиром Алексеевым.

Вот как проходили эти переговоры Пригожин объяснил высшим чинам российской армии, что с ним надо говорить на вы Презрительные переговоры основателя ЧВК с замминистра обороны Евкуровым и замначальника Генштаба Алексеевым. Расшифровка беседы

Утром 24 июня, когда вагнеровцы уже находились в центре Ростова, на Буденновском проспекте по соседству со штабом ЮВО закрылись аптеки, магазины и супермаркеты, а многие кафе и рестораны даже не успели открыться, сообщал 161.ru. В центре города не работали отделения «Почты России», службы доставки СДЭК и пункты интернет-магазина Ozon. В школах отменили запланированные на 24 июня выпускные, а в вузах — занятия и экзамены.

Одних ростовчан о нерабочем дне с утра 24 июня предупредило начальство. Другие жители города узнали об этом от вагнеровцев: сотрудники цветочного магазина и барбершопа, которые оказались в зоне оцепления ЧВК, сообщили, что наемники их или не пропустили на работу, или попросили не открывать заведения. Часть местных жителей, работающих в центре, сами отказались выходить на рабочие места в сложившихся условиях. При этом работники магазинов и кафе, которые в субботу работали в центра Ростова, сделали неплохую выручку, пишет 161.ru.

В городе не стали объявлять режим контртеррористической операции, как это было в Москве, Подмосковье и Воронежской области, через которую часть наемников выдвинулась в сторону столицы. Власти Ростовской области ограничились лишь объявлением плана по региону и просьбой к местным жителям «без необходимости» не выходить из дома. Однако, судя по репортажам СМИ, не все прислушались к призыву властей.

Как рассказали «Русской службе Би-би-си» жители Ростова, за пределами центра «город был как обычный». Одна из собеседниц журналистов отметила, что в ее районе на окраине города жизнь почти не изменилась, а «легкую панику» она заметила только в магазине. «У людей тележки загружены туалетной бумагой, тушенкой, вещами первой необходимости. На заправках тоже очереди, даже в канистры бензин наливают. Хотя в местных пабликах пишут, что не паникуйте, дефицита нет», — рассказала ростовчанка.

Часть ростовчан пытались уехать из города: на пригородном железнодорожном вокзале образовались очереди, а на выездах из Ростова — пробки. Другие горожане беспрепятственно пришли на центральные улицы, где разговаривали с наемниками, фотографировались с ними и военной техникой, несмотря на то, что президент Владимир Путин объявил их «предателями» и «изменниками».

Вагнеровцы общались с горожанами подчеркнуто доброжелательно, отмечает «Радио Свобода». Некоторые из них скрывали лица балаклавами, другие не прятались, но просили их не снимать. Нескольких бойцов заметили в одном из ресторанов «Вкусно — и точка». Сообщалось, что наемники раздавали горожанам флаги ЧВК, а те, в свою очередь, приносили им воду, еду и сигареты.

Большинство собравшихся в центре жителей поддерживали наемников, следует из сообщений журналистов. «Радио Свобода» связывает это с тем, что в городе привыкли к наемникам, поскольку у многих местных жителей есть друзья и родственники в рядах ЧВК. Были и те, кто спорил с бойцами и требовал объяснений, почему они находятся в Ростове-на-Дону, а не «защищают родину».

В середине дня обстановка в центре города изменилась: наемники попросили жителей покинуть улицы в целях безопасности. Вскоре в Ростове услышали звуки стрельбы и взрывов. К вечеру вагнеровцы также открыли стрельбу у здания «Ростелекома» на Буденновском проспекте. Что произошло, до сих пор точно не известно.

Мятеж Пригожина закончился так же неожиданно, как и начался. После сообщений о переговорах с Александром Лукашенко и заявления основателя ЧВК о том, что наемники «разворачивают свои колонны» и «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», вагнеровцы начали уезжать из Ростова.

Как сообщил 161.ru, наемники бросили в городе сломавшийся броневик, а на прощание открыли стрельбу в воздух. Местные жители провожали вагнеровцев, скандируя: «Вагнер!», «Ростов!», «Молодцы!».

Самого Пригожина заметили во внедорожнике на одной из центральных улиц. Его приветствовали криками и аплодисментами, нескольким людям, подошедшим к машине, он пожал руку. Где сейчас находится основатель ЧВК, неизвестно. В Кремле говорили, что уголовное дело о военном мятеже, которое завели на Пригожина, прекратят, а сам глава наемников «сможет уйти» в Беларусь. Что это значит, там не пояснили.

Пригожин вывел наемников ЧВК Вагнера из Ростова-на-Дону Meduza

В городе всю субботу ждали приезда чеченских военных, прибытие которых в «зону напряженности» анонсировал глава Чечни Рамзан Кадыров. В итоге, как утверждалось, они прибыли в пункты дислокации в Ростове-на-Дону и Ростовской области, но после неожиданного завершения мятежа вечером 24 июня их отправили в зону .

Сотрудники полиции появились на улицах Ростова только после того, как вагнеровцы начали уезжать, пишет 161.ru. На Буденновском проспекте толпа сопровождала их свистом и криками: «Предатели!» и «Позор!».

Собеседник издания в силовых структурах, объясняя бездействие полицейских 24 июня, рассказал, что накануне вечером основные силы полиции и Росгвардии вышли из города, чтобы занять оборону в приграничных районах и на трассах и не пустить мятежников в Ростов. Почему в таком случае вагнеровцы без сопротивления все-таки вошли в город, источник 161.ru не пояснил.

В районных отделах полиции, по его словам, также была организована охрана. «Главный приказ был — не допустить захвата оружейной комнаты, складов. <…> Сначала никто из командного состава УМВД города и области, да и все остальные, не знали, кого и от кого мы охраняем и почему наши не могут выйти к вагнеровцам. Всем был дан приказ сверху — не мешать „вагнерам“, чтобы не было ни одной капли крови. И ждать решения Москвы», — заявил источник 161.ru. Он утверждает, что полицейским разъяснили основные цели — «сохранить мир и обезглавить тех, кто хотел предать Родину» — уже после отъезда отрядов ЧВК.

По словам родственника одного из сотрудников отдела полиции № 4, полицейских продержали в отделении почти сутки. «Еды никакой не было, только вода из-под крана», — заявил собеседник. Источник в силовых структурах согласился, что организация пребывания сотрудников полиции «оставляла желать лучшего», но «худо-бедно все выжили». Он также отрицает, что полицейские находились в отделе без еды.

Собеседник издания из числа силовиков отметил, что полицейские «запомнили», как ростовчане кричали им «Позор!» у штаба ЮВО. «Кричалки „Позор“ — это пощечина миру, который был сохранен. За всем происходящим наблюдали силовики не только из штаба или отделов полиции. Часть сотрудников в гражданском находилась на площади вместе с гражданами. Более того, в самом штабе ЮВО были силовики из столицы — они общались с Пригожиным», — отметил он.

После того как наемники ушли из Ростова, власти города заявили, что повреждено больше 10 тысяч квадратных метров дороги. Больше всего пострадал Буденновский проспект неподалеку от здания штаба ЮВО. Пока точная сумма ущерба неизвестна. В пресс-службе губернатора региона Василия Голубева 161.ru сообщили, что, по предварительным данным, речь идет о миллионах рублей.

Последствия мятежа

Власти пытаются выставить завершение мятежа Пригожина как свой успех. И замалчивают последствия Посмотрите, к чему привел однодневный «марш» ЧВК Вагнера

Последствия мятежа

Власти пытаются выставить завершение мятежа Пригожина как свой успех. И замалчивают последствия Посмотрите, к чему привел однодневный «марш» ЧВК Вагнера