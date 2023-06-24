Губернатор Ростовской области попросил жителей не выходить из дома

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рекомендовал жителям региона не выходить из домов. Соответствующее обращение появилось в его телеграм-канале.

«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — заявил Голубев.

При этом он не подтвердил и не опроверг информацию о нахождении ЧВК «Вагнер» на территории региона.

Ранее основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемники «входят в Ростов». Независимых подтверждений этих заявлений не было.

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