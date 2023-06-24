Пригожин: угрожает устроить в России переворот. ФСБ: заводит уголовное дело. Путин: поздравляет россиян с Днем молодежи Хроника одного вечера в июне 2023 года
Пригожин
Совет командиров ЧВК Вагнера принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. Эта тварь будет остановлена. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Это не военный переворот. Это марш справедливости. Большинство военных нас горячо поддерживает.
ФСБ
Возбуждено дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина. Заявления и действия Пригожина являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта в РФ и ударом в спину российским военным. Призываем бойцов ЧВК Вагнера не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Генпрокуратура РФ
Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Путин
Дорогие друзья! Искренне рад вас приветствовать и поздравить с Днем молодежи. Это праздник, наполненный надеждами. В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции. Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет.