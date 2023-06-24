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В Москве подняли по тревоге ОМОН. На улицах — военная техника Фото и видео
Источник: Meduza
В Москве после того, как основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин фактически объявил о намерении совершить переворот, были усилены меры безопасности. «Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, по тревоге были подняты подразделения ОМОНа и СОБРа. Жители города сообщают о бронетехнике на улицах. Также бронетехника была замечена в Ростове-на-Дону, некоторые улицы в центре города были перекрыты.