Владислав Сурков после мятежа Пригожина призвал «больше не играть в ЧВК»

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков призвал российские власти не принимать закон, регулирующий деятельность частных военных компаний (ЧВК). Об этом он заявил в интервью, которое опубликовал политтехнолог Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.

Сурков назвал ЧВК «заимствованием из американской практики». «Сейчас опять пошли разговоры о законе о ЧВК. Но стоит ли легитимизировать институт, в российских реалиях по сути своей антиинституциональный?» — заявил Сурков. По его словам, частные армии не соответствует политической, управленческой и военной культуре России и возникали «только во времена Смуты и Гражданской войны».

«Если закон о ЧВК примут, то как бы он ни был хорош и продуман, как бы там четко ни прописали, что ЧВК подчиняются армейскому командованию, являются частью армии и прочее, такой закон все равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую „зону племен“. Не нужно нам этого. В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК. ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО. Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием», — заявил Сурков.

В интервью Суркова также спросили о причинах и возможных последствиях , который устроил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. В ответ Сурков заявил, что все, что нужно знать о Пригожине, это то, что в 1980 году он участвовал в нападении на женщину в Петербурге, за что получил тюремный срок.

Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что России нужен закон, регулирующий деятельность ЧВК и отметил, что в Думе «над этим работают». Он также сказал, что не видит оснований для роспуска ЧВК Вагнера, так как во время мятежа бойцы этой структуры «никого не обижали и ничего не ломали».

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