Кемеровский суд дал 17 лет Владиславу Канюсу, который жестоко убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву Семья погибшей считает, что приговор смягчили ради полицейских, которые игнорировали звонки соседей Канюса

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Владислав Канюс во время заседания в Ленинском районном суде Кемерово, 17 марта 2021 года Мария Пименова / ТАСС

Кемеровский областной суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве студентки из Кемерово Веры Пехтелевой. Виновным был признан Владислав Канюс, с которым она встречалась. Он получил 17 лет колонии строгого режима. Также его обязали выплатить родителям погибшей компенсацию в полтора миллиона рублей.

Вера Пехтелева погибла два года назад. Канюс нанес ей больше 100 травм

Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В день гибели она поехала к Владиславу Канюсу, с которым недавно рассталась, забрать вещи. Из квартиры он ее уже не выпустил. Канюс нанес девушке больше 100 травм. По словам ее дяди Владимира Пехтелева, первые повреждения на теле Веры появились еще за 12 часов до смерти.

Соседи Канюса слышали женские крики. Они позвонили в полицию не меньше семи раз, но по вызову никто не прибыл. В итоге к Канюсу приехал , они выломали дверь в квартиру, но Вера к тому времени была уже мертва. Канюс, по словам матери погибшей Оксаны Пехтелевой, сидел на полу в ванной и пил водку.

О случившемся с дочерью мать и отец Веры узнали лишь через сутки. «Наши знакомые просто боялись нам звонить и рассказывать. Поэтому обо всех его зверствах нам пришлось читать в протоколах полиции и судмедэкспертизах. Три с половиной (!) часа он издевался, глумился, убивал ее, наслаждался ее болью. В конце не смог добить и задушил», — говорила Оксана Пехтелева.

Экспертиза показала, что причиной смерти Веры стало не только удушение, девушка погибла по совокупности травм.

Вот как причина смерти девушки была описана в заключении судмедэксперта, которое зачитали во время суда: Причиной смерти Веры Пехтелевой явились: травма шеи (наличие незамкнутой поперечной странгуляционной борозды, ссадин), перелом плечей и гортани, кровоизлияние мягких тканей шеи, глотки и гортани, сопровождавшиеся механической асфиксией. Множественные точечные кровоизлияния в кожу лица, а также на слизистой век и полости рта. Кровоизлияние на слизистой у корня языка и травма головы. Наличие множественных кровоподтеков, ссадин, кровоизлияний мягких тканей, перелом правой носовой кости, кровоизлияние под оболочкой головного мозга. В совокупности осложнившиеся развитием отека головного мозга.

Полицейских, которым звонили соседи Канюса, обвинили в халатности. Рассмотрение их дела приостановлено

В отношении Канюса было возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК), ему грозило до 15 лет лишения свободы. Семья Пехтелевой добивалась переквалификации статьи на убийство с особой жестокостью (часть 2 статьи 105 УК), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Обвинение отправили на переквалификацию только весной 2021 года — после того, как родственники Пехтелевой предали историю ее убийства огласке.

Примерно тогда же обвинение решили ужесточить и полицейским, которые не отреагировали на звонки соседей Канюса и стали фигурантами дела о халатности. Сначала по делу проходили два сотрудника дежурной части, куда поступали вызовы, в марте 2021 года обвинения предъявили трем их коллегам-женщинам. Им грозило до пяти лет лишения свободы по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В июле 2022 года рассмотрение этого дела приостановили. Как сообщил источник кузбасского издания NGS42, причиной стала госпитализация одной из обвиняемых, которая находится на седьмом месяце беременности. По словам отца Пехтелевой, рассмотрение дела планируют возобновить до конца лета.

Родственники Пехтелевой сочли приговор Канюсу слишком мягким. Они связывают его с делом полицейских

Согласно итоговому обвинению после переквалификации, Канюсу вменяли убийство с особой жестокостью, незаконное лишение свободы с применением насилия и оружия, а также изнасилование, соединенное с угрозой убийством.

Суд признал Канюса виновным только по статье об убийстве с особой жестокостью. По статье об изнасиловании его оправдали, а по статье о незаконном лишении свободы обвинение сняли за истечением срока давности.

Семья Пехтелевой осталась недовольна вынесенным приговором. NGS42 в прямой трансляции из зала суда писал, что «отец убитой девушки вцепился в перила, пока мать пыталась его оттащить со словами: „Так будет лучше“».

После вынесения приговора Евгений Пехтелев крикнул убийце своей дочери: «На столбе висеть будешь!» А выйдя из зала суда, сказал: «Вот и захлебнетесь, вся Россия захлебнется от этого бытового насилия, убийств, в крови захлебнется. <…> Будьте вы все прокляты — судьи, прокуроры и мусора позорные!»

Семья считает, что суд не назначил более жесткое наказание, чтобы помочь полицейским, приговор которым еще не вынесен.

«17 лет ему дали. Хотя прокурор запрашивал 23 года. С этим решением абсолютно не согласны. Изнасилования суд якобы не увидел. Говорит, это все добровольно было (ну, судя по решению суда). <…> Даже экспертиза показала, что он нанес 111 травм — это синяки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая и так далее. И в экспертизе четко написано, что травмы появились от нескольких минут до 12 часов до смерти. То есть первые синяки у нее на теле начали появляться, когда она к нему пришла. Как может быть добровольный половой акт? <…> Я предполагаю, почему суд вынес такое решение? Из него следует другое решение, по полицейским. <…> Мы считаем, что здесь система сказала судье, что надо сделать», — заявил дядя погибшей Владимир Пехтелев.

По его словам, Канюс в последнем слове заявил, что не хотел убивать Веру, и настаивал на том, что это она его провоцировала.

Пехтелевы заявили, что будут добиваться для Канюса пожизненного лишения свободы или как минимум 25-летнего срока.