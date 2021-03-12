«Куда ж у тебя три экипажа-то делись? Ну хоть один, ну дай, пожалуйста» «НГС.Кемерово» выложило разговоры полицейского, обвиняемого в халатности из-за убийства студентки. В ночь ее гибели ему некого было отправлять на вызовы

Страница Владислава Канюса во «ВКонтакте»

Один из полицейских, которых обвиняют в халатности в связи с убийством 23-летней студентки из Кемерово Веры Пехтелевой, в ночь гибели девушки просил, чтобы ему выделили людей для выезда на вызовы (в том числе на вызов в квартиру, где находилась Пехтелева), но получал отказы. Об этом свидетельствует аудиозапись звонков из дежурной части отдела полиции «Ленинский» в Кемерово, которые 11 марта опубликовало издание «НГС.Кемерово». Их предоставила семья погибшей.

Веру Пехтелеву убили год назад. В ночь ее гибели соседи семь раз вызывали полицию, но никто не приехал

Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года. Предполагается, что ее несколько часов жестоко избивал бывший бойфренд Владислав Канюс. Его соседи по дому слышали крики девушки и семь раз звонили в полицию. Однако на их вызовы никто не отреагировал. В итоге соседи сами взломали дверь в квартиру Канюса, но к этому моменту Пехтелева уже была мертва. Канюса задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве.

В отношении двух сотрудников отдела полиции «Ленинский» в Кемерово, куда звонили соседи Канюса, было возбуждено уголовное дело. 41-летнего начальника смены дежурной части майора Михаила Балашова и 40-летнего старшего оперативного дежурного капитана Дмитрия Тарицына обвинили в халатности, поскольку они никого не отправили на вызов до того, как Пехтелева была убита.

«НГС.Кемерово» выложило разговоры одного из обвиняемых полицейских в ночь гибели Пехтелевой. У него не хватало людей

Согласно материалам дела, в 09:00 13 января 2020 года Балашов и Тарицын заступили на суточное дежурство в отделе полиции «Ленинский». В 04:55 14 января они получили из дежурной части первое сообщение о конфликте в доме на Ленинградском проспекте, 28 (в этом доме убили Пехтелеву). Звонки с этого адреса продолжали поступать, но полицейские приехали туда уже после того, как получили информацию о гибели девушки.

«НГС.Кемерово» опубликовало запись разговоров Балашова в период с 03:23 до 06:57 14 января. Из них следует, что майор неоднократно жаловался в дежурную часть на то, что у него не хватает сотрудников для отправки на вызовы, и просил помочь с людьми, но ему отвечали, что никого нет. «НГС.Кемерово» выложило не только аудиозапись, но и расшифровку разговоров Балашова. Приводим некоторые из них.

Звонок в 04:23

.: Дежурная часть.

Балашов: «Ленинский» тебя беспокоит. Ну выручай, ну без тебя пропали.

Ж: Да некого мне.

Балашов: Только один, я тебе больше вообще не позвоню. Пожалуйста.

Ж: Некого. У меня пустота в районе. У меня перекрывают.

Балашов: Куда ж у тебя три экипажа-то делись? Ну хоть один, ну дай, пожалуйста.

Ж: Ну некого. .

Звонок в 05:08

Ж: Дежурная часть, слушаю.

Балашов: «Ленинский» тебя беспокоит. Что, у тебя кто-нибудь освободился?

Ж: Да у меня некому, меня централы перекрывают.

Балашов: Централы… А за централов кто перекрывает?

Ж: Ну у них там больше машин, там пока нормально.

Балашов: Ясно. Ну и послала бы мне «Центральный» — проверить адрес.

Ж: Я не отправлю централов.

Балашов: Почему?

Ж: Потому что они перекрывают Ленинский район, мне некого отправить.

Балашов: Ладно, давай.

Звонок в 06:33

Балашов: Серега, подходи, беда у нас, поедем.

: Куда?

Балашов: На Ленинградский, 28.

М: Что там?

Балашов. Ну смотри, короче. В 04:55 проходил сигнал: у соседей кричит женщина, двери не открывает. Якобы там драка. Сейчас проходит сигнал, что вызывали полицию, в комнате была драка. Сейчас дверь открыли, девушка без сознания лежит.

М: Так, давай полностью, что ты меня одного отправляешь.

Балашов: Ну сейчас тебе и Макса дадим.

М: Давай всех, что я один [работать] буду.

Балашов: А кто? Сигнал-то тоже надо проверить, мне некогда.

М: Какой?

Балашов: Давай подходи.

Звонок в 06:35

Балашов: Андрей, спускайся, поехали с участковым.

М: Что там опять?

Балашов: Ну, смотри, в 04:55 проходит сигнал: Ленинградский, 28, у соседей драка, кричит женщина, двери не открывают. Сейчас дверь открыли, девушка без сознания лежит.

М: Ну, спускаюсь.

Звонок в 06:44

Балашов: В 04:55 у меня проходит сигнал: драка в квартире. Ленинградский, 28. Выехать было некому. В 06:31 прошел сигнал: дверь открыли, девушка без сознания. А в 06:36 прошел сигнал как труп женщины в квартире. Сейчас ответственный по охране общественного порядка едет туда проверить сигнал, группа тоже спустилась.

М: А что так поздно отреагировали? Как первый сигнал прошел?

Балашов: Драка в квартире.

М: Драка? Так и прошел?

Балашов: Да. У соседей кричит женщина, дверь не открывает. Заявитель утверждает, что там происходит драка. Охрана на сработках, ГАИ отказали. Дежурка у меня была на краже и еще на одной драке.

М: Ладно, разбирайтесь.

Как пишет «НГС.Кемерово», позднее Балашов начал обзванивать своих руководителей и сообщать о ситуации. Почти все они спрашивали, почему на Ленинградский проспект, 28 никого не отправили вовремя. Балашов объяснял, что отправлять было некого. Записи этих звонков издание не приводит.

Вероятно, полицейским предъявят более тяжкое обвинение. Их коллега говорит, что виноваты не столько они сами, сколько система

Балашов и Тарицын не признали вину в халатности. На стадии следствия им избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы, и разрешили продолжать работу в полиции. Суд над полицейскими начался в Кемерово 26 февраля. На первом же заседании суд вернул дело в прокуратуру. Это было сделано по ходатайству обвинения и потерпевшего, отца убитой Евгения Пехтелева.

Он просил переквалифицировать обвинение с части 1 статьи 293 УК (Халатность; предусматривает до 120 тысяч рублей штрафа или до трех месяцев ареста) на часть 2 статьи 293 УК (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека; предусматривает до пяти лет лишения свободы). «[Самое справедливое наказание] — расстрел. Они были пособниками этого преступления», — заявил Пехтелев «НГС.Кемерово».

Защита Балашова и Тарицына возражала против возврата дела в прокуратуру. Адвокат одного из обвиняемых Любовь Воронина заявила, что полицейские не знали, в какой ситуации находится девушка, и что причинно-следственная связь между их действиями и ее гибелью не установлена. Воронина добавила, что обвинение попросило переквалифицировать дело только из-за «шумихи» в СМИ и соцсетях.

Начальник полиции Кемерово Владимир Шкурко заявил, что после убийства Пехтелевой глава отдела полиции «Ленинский» и один из его заместителей были уволены. С остальными сотрудниками в очередной раз отработали алгоритм реакции на вызовы. «Мы не снимаем с себя вины за то, что произошло. Но понимать нужно то, что окончательную точку поставит суд», — сказал Шкурко.

Анонимный полицейский из Кемерово, с которым поговорил «НГС.Кемерово», выразил мнение, что Балашов и Тарицын недооценили сигнал. По его словам, дело не столько в халатности, сколько в особенностях работы: большом количестве сообщений о домашнем насилии («„Криков о помощи“ в сутки поступает 50–70, если не праздник»), нехватке кадров («У нас приходят новые ребята молодые, поработают день-два и все, бегут»), взаимодействии со службой 112 («Операторы могли и не сообщать, кстати, что им семь раз звонили»). Собеседник «НГС.Кемерово» считает, что полицейских можно привлечь к ответственности за халатность, но тюремный срок был бы для них слишком суровым наказанием.

В свою очередь Евгений Пехтелев подал жалобу в прокуратуру и СК, требуя провести проверку в отношении остальных сотрудников полиции, которые знали о вызове, но ничего не предприняли, а также следователей и прокуроров, которые утвердили слишком мягкое, по мнению Пехтелева, обвинение Балашову и Тарицыну.

Владиславу Канюсу тоже могут ужесточить обвинение. Он истязал Пехтелеву шесть часов и нанес ей более 100 повреждений

Кроме полицейских, в Кемерово начали судить и предполагаемого убийцу. Евгений Пехтелев рассказал «НГС.Кемерово», что дочь скрывала от него отношения с Владиславом Канюсом, потому что он был против. Пехтелеву не нравилось, что Канюс не работал и что его отец покончил с собой из-за уголовного дела о краже. Вера рассталась с бойфрендом еще в ноябре 2019 года, после трех лет отношений, но долго не забирала свои вещи из квартиры на Ленинградском проспекте, которую они вместе снимали. За вещами она поехала одна.

Согласно заключению судмедэкспертов, первые травмы в тот день Пехтелева получила еще за шесть часов до смерти. Всего на ее теле обнаружили более 100 повреждений, которые стали результатом более 50 ударов разными предметами. По словам судмедэксперта Татьяны Пылковой, выступившей в суде над Канюсом, все травмы Вера получила еще при жизни. Ее несколько раз душили, но причиной смерти стало не только удушение, как сообщалось раньше, а совокупность полученных травм. Также в крови погибшей нашли 1,7 промилле алкоголя, что соответствует средней степени опьянения.

Сам Канюс показания в суде пока не давал. На заседаниях выступили его соседи и друг его брата Святослава Вадим Турмандеев (в качестве свидетеля защиты). По словам Турмандеева, в ночь убийства Канюс должен был встретиться с ними. Но он не выходил на связь, поэтому Вадим и Святослав поехали к нему. Дверь никто не открывал. Соседи рассказали, что несколько раз звонили в полицию из-за криков. Святослав и Вадим раздобыли лом и с помощью соседей вскрыли дверь. В квартире пахло алкоголем, Вера лежала в комнате на полу, Канюс сидел в ванной с ножом и разговаривал сам с собой.

Показания Турмандеева в суде не полностью совпали с его же показаниями, данными год назад на стадии следствия. Изначально Турмандеев говорил, что Канюс подозревал Пехтелеву в измене и что они со Святославом поехали к нему из опасения, что он может избить девушку. Также на стадии следствия Турмандеев заявил, что до того, как дверь квартиры вскрыли, Канюс позвонил брату и сказал, что задушил Пехтелеву. Свидетель объяснил расхождение в показаниях тем, что он забыл детали той ночи; также Турмандеев предположил, что следователь мог добавить в его показания какие-то детали от себя.

11 марта прокуратура попросила ужесточить Канюсу обвинение на более тяжкое — с части 1 статьи 105 УК (Убийство; предусматривает до 15 лет лишения свободы) на часть 2 статьи 105 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью; предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы). За переквалификацию обвинения выступали родственники Пехтелевой и правозащитница Алена Попова, которая предала ее историю огласке.

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