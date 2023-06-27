CNN: во время мятежа Пригожина западные союзники просили Украину «не раскачивать лодку» и не пытаться нанести удары по территории России

После начала мятежа Евгения Пригожина западные союзники связались с властями Украины «на различных уровнях» и призвали их не использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы нанести удары по объектами внутри России, сообщил CNN правительственный источник.

Такая рекомендация, по его словам, была связана с тем, что на Западе не хотели, чтобы Украина и ее союзники выглядели как помогающие Пригожину и угрожающие российскому суверенитету.

«Послание было таким: „Не раскачивайте лодку“», — сказал чиновник, добавив, что рекомендация была передана на уровне министра иностранных дел, депутатов и через послов. Властям Украины, по его словам, передали, что «это внутреннее российское дело», повторив, таким образом, то, что публично заявляли американские и европейские официальные лица.

При этом, отметил он, Киев призвали использовать открывшиеся в связи с мятежом Пригожина возможности на украинской территории.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин поднял мятеж вечером 23 июня. Наемники вошли в Ростов-на-Дону и начали «марш справедливости» на Москву. Вечером 24 июня стало известно, что с Пригожиным по поручению президента РФ Владимира Путина провел переговоры Александр Лукашенко. Было объявлено, что Пригожин, на которого к тому моменту было заведено уголовное дело, сможет «уйти» в Беларусь. Основатель ЧВК Вагнера сообщил, что «марш» остановлен, а наемники возвращаются «в летние лагеря».

Во время мятежа президент США не комментировал происходящее, Белый дом лишь сообщал, что Джо Байдена держат в курсе событий в России, и что он обсуждал ситуацию с лидерами Великобритании, Франции и Германии. 26 июня Байден впервые публично высказался о мятеже Пригожина, назвав его «частью борьбы внутри российской системы» и подчеркнув, что США не имеют к этому никакого отношения.

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