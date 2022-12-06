Суд по иску прокуратуры признал движение «Весна» «экстремистским». Текст иска засекретили

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Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским движение . Об этом сообщило объединение юристов «Первый отдел», адвокаты которого представляли интересы «Весны».

«Текст иска к движению не видели даже его активисты. На документе стоит гриф „секретно“ — процесс проходил в закрытом от общественности и журналистов режиме», — заявил «Первый отдел».

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга РБК подтвердили информацию о решении суда в отношении «Весны».

Само движение заявило, что обжалует решение суда и продолжит работу. «Ничто не остановит нас на пути к нашей цели — закончить преступную войну и бессмысленное кровопролитие и спасти как можно больше жизней по обе стороны фронта», — говорится в телеграм-канале «Весны».

«Весна» — это молодежное демократическое движение, выступающее против войны. 21 сентября, после объявления мобилизации в России, "Весна" призвала жителей страны выходить на акцию «Нет могилизации!»

30 сентября прокуратура Петербурга потребовала признать движение "Весна" «экстремистским». В октябре «Весну» внесли в перечень террористов и экстремистов, хотя на тот момент суд еще не рассмотрел иск прокуратуры.

Антивоенное движение в РФ

Где бы вы ни находились (даже в России), вы можете стать частью антивоенного движения Продолжение большого гида по самым важным антивоенным проектам, к которым может присоединиться каждый

Антивоенное движение в РФ

Где бы вы ни находились (даже в России), вы можете стать частью антивоенного движения Продолжение большого гида по самым важным антивоенным проектам, к которым может присоединиться каждый