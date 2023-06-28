Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» «Новую газету Европа»

Генпрокуратура объявила деятельность «Новой газеты Европа» «нежелательной» на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии Генпрокуратуры, деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.

«Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно пресс-службе Генпрокуратуры, поводом для признания деятельности «Новой газеты Европа» «нежелательной» стало то, что основные темы публикаций издания «включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны в Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях».

Также ведомство отметило, что «Новая газета Европа» занимается распространением материалов «экстремистских» и «нежелательных» организаций, таких как ФБК, The Insider и Bellingcat.

Во второй половине июня Генпрокуратура России объявила «нежелательной» деятельность природоохранного Всемирного фонда дикой природы (WWF). За несколько дней до этого «нежелательной» была объявлена международная правозащитная группа «Агора». В мае Генпрокуратура РФ объявила «Гринпис Интернешнл» «нежелательной организацией».